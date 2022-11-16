Депутаты Ил Тумэна аплодируют Сардане Гурьевой

На сороковом (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва 16 ноября 2022 года народные депутаты Якутии рассмотрели кадровые вопросы.

На сороковом (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва парламентарии поддержали вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) АНТОНОВОЙ Александры Афанасьевны.

Далее народными депутатами Якутии утверждена кандидатура ГУРЬЕВОЙ Сарданы Михайловны на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия). Информацию по данному вопросу представил руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Георгия МИХАЙЛОВА.

Гурьева Сардана Михайловна родилась 17 мая 1971 года, имеет высшее юридическое образование, имеет большой опыт работы по юридической специальности, в сфере защиты прав граждан. За время работы в должности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) с октября 2017 года Гурьевой С.М. проведена обширная работа по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию законодательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению.

“Сардану Михайловну отличает высокий профессионализм, ответственность и принципиальность, целеустремленность, высокая работоспособность и требовательность к себе, умение быстро и правильно реагировать на возникающие ситуации. Она пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди населения республики, государственных и правоохранительных органов, органов местного самоуправления”, — отметил руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Георгий Михайлов.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев проинформировал о том, что 8 ноября профильным комитетом рассмотрены все поступившие материалы по кандидатуре.

“Комитет отмечает высокий профессионализм, оперативность, скрупулезность и настойчивость Сарданы Михайловны и ее команды в отстаивании прав и свобод граждан, выражает надежду на ее дальнейшую и успешную работу во благо жителей нашей республики”, — отметил Владимир Прокопьев.

Обсудив информацию, обменявшись мнениями, народные депутаты Якутии рекомендовали поддержать кандидатуру Гурьевой Сарданы Михайловны, так как ее кандидатура соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия).