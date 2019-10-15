Депутаты Ил Тумэн посетили онкодиспансер

14 октября Председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, народные депутаты Якутии от партии «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) Любовь Явловская и Владимир Членов ознакомились с работой и проблематикой онкологического диспансера.

Ранее парламентарии посетили Республиканский центр медицины катастроф, Научно-практический центр «Фтизиатрия» и Медицинский центр Якутска. Народные избранники встретились с коллективами медицинских учреждений, обсудили вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи жителям арктических и северных районов, рассмотрели функционирование направления «телемедицина».

В ходе встречи с коллективом республиканского онкологического диспансера главный врач медицинского учреждения Лена Афанасьева говорила о необходимости повышения онкологической грамотности населения, мерах профилактики онкозаболеваний, факторах риска, способствующих развитию раковых болезней, о работе так называемых «летучих бригад» — мобильных групп, выезжающих в отдаленные районы для проведения первичной диагностики рака.

Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Феодосия Иванова отметила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» особое внимание уделяется работе с населением арктических и северных улусов республики.

«Проезд больных с этих районов до Якутска стоит очень дорого, некоторым из них требуется дорогостоящее лечение, зачастую им негде остановиться в столице. Проблем, конечно, достаточно. Стараемся активно использовать возможности телемедицины», — рассказали депутатам.

По словам медиков, в борьбе с онкологией все средства хороши – открыты онкологический чат, Инстаграм-группы, где больные и их врачи-кураторы активно общаются, решают проблемы в онлайн-режиме. Якутские онкологи активно взаимодействуют и муниципальными властями – главами поселений, районов, их заместителями по социальным вопросам.

Народный депутат Якутии Любовь Явловская отметила важность работы с муниципальными властями: «На местах должны быть созданы комфортные условия для работы специалистов. Вот с Среднеколымского улуса четыре молодых медицинских работника уехали, не хотят там работать. И кто будет заниматься первичной лиагностикой?».

Вице-спикер парламента Виктор Губарев поинтересовался вопросами финансирования онкологической службы в республике, оснащения необходимой аппаратурой, расходов на доставку больного из арктических и северных улусов в столицу республики.

Речь также зашла о необходимости закрепления медицинских кадров на местах, проекте «Мудрый доктор» и т.д. В заключение председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева сказала, группа народных депутатов Якутии посещает учреждения здравоохранения в рамках подготовки к парламентским слушаниям, посвященным вопросам развития арктической медицины. Члены комитета выступят за разработку специальной программы по арктической медицине с подпрограммой по онкологии, которая бы учитывала обеспечение кадрами, кадров – жильем, обеспечение лекарствами, оборудованием и т.д.