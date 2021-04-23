Депутаты и шестиклассники провели субботник на Бульваре Учителя

В преддверии майских праздников и Всероссийского субботника, который состоится 24 апреля по всей стране, жители республики вышли на улицы своих городов и сел, чтобы навести порядок на территориях, убрать снег, выдолбить лед, собрать мусор.

В рамках весеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 22 апреля состоялся очередной субботник на Бульваре учителя в городе Якутске.

В нем приняли участие исполнительный комитет Регионального отделения Партии «Единая Россия» и депутаты фракции партии ГосСобрания (Ил Тумэн).

К субботнику присоединились и дети – ученики 6-а класса классической гимназии. Как отметила координатор партпроекта «Новая школа» Феодосия Габышева, «нам помогают дети, а значит, мы вместе наведем на Бульваре учителя уют и порядок! Детей к такой общественно полезной деятельности привлекать нужно, такие совместные мероприятия по благоустройству прививают им ответственное отношение – теперь они и сами не намусорят, и других остановят».

Мероприятие прошло в состязательном духе: все разделились на команды, у каждой из них было задание собрать больше мусора и максимально очистить территорию, чтобы людям было приятно отдыхать в чистоте.

После окончания субботника состоялось награждение победителей и детей, которые оказали бескорыстную помощь.