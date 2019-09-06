Депутаты и дороги Якутска

Члены фракции Партии «Единая Россия» в Якутской городской Думе проверили состояние дорог, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и партийного проекта «Безопасные дороги».

Комиссия выехала на улицы Автодорожную, Ларионова, Суоруна Омоллоона, Ивана Арбиты, Красильникова, Жорницкого, 202-й и 203-й мкр. Курирует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в г. Якутске возглавил депутат Гордумы Феликс РОМАНОВ. Также приняли участие депутаты – члены фракции «Единая Россия» Степан ПАВЛОВ, Иван САЛАТЮК, заместитель Секретаря Якутского местного отделения Партии Андрей Владимирович ПЕТРОВ и заместитель председателя Якутского Всероссийского общества инвалидов Андрей Анатольевич ПЕТРОВ. Сопровождал и рассказал о реализации нацпроекта начальник управления дорог окружной администрации Валерий ДОМОТОВ.

Члены комиссии обсудили вопросы ограждения улиц, сроки и качество выполнения ремонта дорог, освещение, тротуары, водоотведение, автобусные остановки и вопросы безбарьерной среды.

В 202 и 203 мкр идет подготовка асфальто-бетонного покрытия. По проекту предусмотрено освещение, будут обустроены автобусные карманы. Большинство тротуаров уже покрыты светлой крупноразмерной плиткой, а на зонах озеленения насыпят чернозём. Водоотводные трубы поступили, вода будет вытекать по уклону в городской канал. Отрадно было видеть бдительных и активных горожан при проверке ремонтируемых дорог, которые задавали вопросы, касающиеся качества и сроков ремонта.

Андрей Анатольевич Петров, заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, в целях повышения уровня доступности объектов для людей с инвалидностью (колясочников), обсудил съезды на тротуарах, дополнительные съезды, места дорожных знаков. Валерий Домотов доложил, что будут созданы необходимые условия для удобного передвижения.

По ул. Автодорожная, Ларионова, Суоруна Омоллоона и Ивана Арбиты работы ведутся в полном объеме и в срок с надлежащим качеством.

Замечания были у членов комиссии по поводу водоотведения на улице Красильникова. В этом году на Красильникова ремонт по водоотведению и тротуаров не предусмотрен, работа начнется лишь в следующем году. Отмечено, что члены комиссии в дальнейшем будут присутствовать при приемке.

«В ходе дорожного объезда ремонта улицы Жорницкого, члены комиссии переговорили с начальником участка. Обратили внимание на качество уплотнения асфальтовой смеси. Первый слой был проложен 8 см, второй мы увидели на асфальтоукладчике отметку на 6 см. В целом, хочется сказать, что работа проведена качественно, компания «ДОРИСС» зарекомендовала себя как надежный подрядчик. Благодарим за объективный отчет Валерия Домотова и представителя общества инвалидов», — подвел итоги мониторинга Феликс Романов.