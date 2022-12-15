Депутаты Госдумы об якутском кино: сажать или нет?

Депутат Госдумы Петр Аммосов: Сажать надо их за это!

Депутат Госдумы от КПРФ Петр Аммосов требует провести проверку и наказать кинематографов родной Якутии за «противороссийские» фильмы. Свое выступление в Госдуме Аммосов начал издалека, стал сочувствовать печальному положению русского языка в Кувшиново Тверской области, привел статистику о положении русского языка. Потом перешел к Сталину, победившему фашизм. И тут вдруг с темы фашизма переходит на Якутию. Дескать, в республике снимают фильмы с «враждебной идеологией» за счет бюджета, сообщил вчера Aartyk.ru, приведя прямые цитаты из выступления якутского депутата в Госдуме:

– Петр Револьдович, вы подняли тему по киноведам и по кинокритикам, чтобы присмотрели, что у вас там творится в Якутии – это реально. – Я подскажу, где надо копнуть, где ведется такая скрытая работа по враждеванию между народами. Потому что это нехорошо, итак идет зло, а мы тут со своим этим… шутками-прибаутками. Сажать надо их за это! – Да, мы посмотрим. Украину мы упустили. А они уже в 90-ых годах стали делать фильмы, где главные преступники не бандиты, нацисты, как это раньше было, а русские ребята – голубоглазые НКВДшники, которые жгут, насилуют и так далее. Мы упустили это там, а тут мы не должны. – И самое главное, самое страшное, Николай Петрович, это финансируется государственным бюджетом. Вот что самое главное. – С этим будем разбираться и по госбюджету, и по распределителям. – Кто разрешил, кто подписал, надо во всем разобраться. – Разберемся, – обещает Николай Петрович.

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А депутат Госдумы Сардана Авксентьева не согласна…

На это отреагировала в своем телеграм-канале САРДАНА другой якутский депутат в Госдуме Авксентьева:

Избиратели из Якутии сегодня в большом количестве пишут мне о своем возмущении высказываниями депутата Госдумы, коммуниста Петра Аммосова о якутском кино и спрашивают, что я об этом думаю.

Ну во-первых, все позитивное, доброе, что делается в стране, надо поддерживать. Особенно если это делает молодёжь.

Якутское кино — это феномен, одна из тех вещей, по которым сегодня в мире узнают о Якутии и о России — уникальное российское явление, со смыслом и содержанием, бренд, получивший много российских наград и премий. И создаётся это явление руками, в основном, молодежи — сценаристов, режиссёров, операторов и, конечно, артистов. Целая армия художников, композиторов и многих других талантов, которые ТВОРЯТ. Есть потрясающие по пронзительности фильмы, посмотрите, это реально мировой уровень.

Во-вторых: высказывать разные мнения о ХУДОЖЕСТВЕННОМ кино — это нормально. И молодые творцы это прекрасно понимают — им тоже важен диалог, объективная обратная связь. Но переходить в риторику «сажать надо за это» по отношению к молодым киношникам — недопустимо и вредно.

В-третьих, со всем уважением к тем, кто отдал за него свой голос только лишь из чувства протеста, должна сказать — подумайте дважды в следующий раз.