Депутаты Гордумы заслушали информацию о поддержке и развитии предпринимательства, туризма в Якутске

27 июля состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям.

С докладом об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе „город Якутск“ на 2020-2024 годы» за первое полугодие 2022 года выступила начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма ОА г. Якутска Ирина Седова.

Она отметила, что на реализацию вышеуказанной муниципальной программы в бюджете городского округа «город Якутск» в 2022 году предусмотрено 16,7 млн рублей. Программа состоит из 4 подпрограмм.

Так, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе „город Якутск“» в 2022 году предусмотрено:

— Предоставление субсидий в виде имущественного взноса учредителя некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, из бюджета городского округа «город Якутск»;

— Субсидирование части затрат предприятий общественного питания на приобретение и модернизацию кухонного оборудования;

— Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оформление входной группы согласно дизайн-коду;

— Субсидирование затрат на приобретение туристического оборудования, изготовление и установление информационных указателей, обустройство и содержание объектов инфраструктуры туристических маршрутов.

По словам начальника Департамента предпринимательства, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие туризма в городском округе „город Якутск“» средства предусмотрены на организацию и проведение событийных мероприятий.

«Средства подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа „город Якутск“» будут направлены на организацию проведения ярмарок, а также массовых мероприятий», — отметила Ирина Седова.

Она добавила, что средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа „город Якутск“» будут направлены на обучение и подготовку кадров по стратегическому планированию и управлению инновационными, инвестиционными проектами и предприятиями.

Информацию, озвученную на заседании, депутаты приняли к сведению.