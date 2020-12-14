Депутаты гордумы: ситуация в ЖКХ Якутска ухудшается

14 декабря состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии. Рассмотрены вопросы бюджета на следующий год и о мерзлых бытовых отходах.

Депутаты отметили недостаточность бюджетных средств на ЖКХ города. Они предложили изыскать средства на ряд направлений. Основная муниципальная программа по ЖКХ «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» в 2021 году будет выполнена на 97, 2% по отношению к текущему году. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2032 годы» в проекте на 2021 год снизилась до 77% от бюджета текущего года: с 83 млн. рублей до 65 млн. рублей. Часть средств, выделяемых на работу с отходами, в размере 18 млн. рублей переведена в новую программу по охране окружающей среды.

Председатель постоянной комиссии депутат Андрей Лебедев спросил: «Хватит ли средств?» На что заместитель главы города Роман Сорокин заметил, что вопрос риторический, поскольку денег не хватает всегда. Заместитель председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов «сузил» вопрос: «Какой процент инфляции вы закладываете, ведь ГСМ, материалы каждый год дорожают?» И далее пояснил, что финансирование ЖКХ при заложенных 97 % от нынешнего года, скорее всего, сократится процентов на пять-восемь. Начальник департамента финансов Ольга Максимова объяснила, что инфляция в городской бюджет не закладывается, учитывается повышение зарплат бюджетников и другое. Тогда депутат спросил о «физическом» сокращении объемов. Роман Сорокин перечислил направления, которые «урезаются»: эксплуатация дорог, уличное освещение, содержание деревянного жилого фонда, санация дорожных трещин, внутриквартальные проезды. Добавив, что по некоторым из них возможны дополнительные средства.

Также Анатолий Кырджагасов высказал недовольство тем, что ряд бесхозных объектов, которые начал эксплуатировать «Водоканал», у него вдруг забрали, не поставив в известность. На что Роман Сорокин ответил, что до конца вопрос не решен.

Андрей Лебедев попросил уточнить финансирование содержания деревянного жилфонда. Начальник департамента ЖКХ окружной администрации Дина Николаева назвала сумму в 34 млн. рублей, в том числе 8 млн. на ремонт. На что депутат отреагировал: «Очень мало». И продолжил: «Снег с обочин не убирается с улицы Ойунского с 4 декабря, на Сергеляхе с 5 декабря. Вам надо увеличить финансирование по уборке дорог. И по собакам: ежегодно выделяется субвенция на отлов, а количество укушенных горожан увеличивается». Депутат предложил усилить поддержку общественной организации, которой передали работу с безнадзорными животными.

Анатолий Кырджагасов сравнил нынешнюю ситуацию с домохозяйством, где решили сократить работы на мытье пола и унитазы. И резюмировал, что в следующем году в городе будет еще хуже, чем в этом. В итоге депутаты, члены комиссии, рекомендовали увеличить расходы на содержание и уборку дорог, работу с безнадзорными животными, на содержание деревянного жилого фонда, отрегулировать вопрос с инженерными сетями, которые передавались на облуживание «Водоканалу». Бюджет в сфере ЖКХ в целом поддержан и передается в постоянную комиссию по бюджетно-экономической политике, откуда через президиум Гордумы на сессию.

Следующим рассмотрен вопрос «О работе по внесению в Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части закрепления понятия «мерзлые бытовые отходы». В письме правового департамента ОА указано, что «МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» 26.11.2020 заключила договор №03-272/20 на оказание услуг «определение компонентного состава отхода — 1 ед., подготовка информации по паспорту отхода I-IV класса опасности — 1 ед.» с ЦЛАТИ по Республике Саха (Якутия)» – филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО. По запланированным мероприятиям 09.12.2020 будет произведен отбор пробы «мерзлых бытовых отходов» и направлен для лабораторных исследований. Необходимо отметить, что данные мероприятия являются единственным путем для признания на законодательном уровне понятия «мерзлые бытовые отходы». В связи с этим у Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики предложения отсутствуют». Сейчас идет подготовительная работа.

Андрей Лебедев поднял важный для всех горожан вопрос: «В апреле 2021 года закрывается мусорный полигон. Куда повезем отходы?» Выяснилось, что сейчас определяются пункты временного накопления, для чего выбрали 26-й или 27-й км Вилюйского тракта. Полигон закрывается 1 апреля, необходимо успеть получить федеральное финансирование. Депутаты отметили, что с мусорным полигоном и мусоросортировочным заводом вопросов масса, в частности, дачники выступают против. Окружной администрации рекомендовано продолжить работу с незаконными свалками. К примеру, ввести общепринятую в стране практику небольшого денежного поощрения граждан, которые сообщают о тех, кто устраивает несанкционированные свалки.