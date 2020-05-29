Депутаты Гордумы: школам Якутска не хватает средств

28 мая состоялось совместное заседание постоянных комиссий Якутской гордумы по социальной политике и по бюджетно-экономической политике. Рассмотрен один вопрос – исполнение городского бюджета в отрасли образования.

По докладу заместителя начальника по финансовым вопросам Управления образования Якутска Евгении Корольковой, кассовый план выполняется, все средства за 4 месяца освоены.

Однако в ходе заседания выяснилось, что сложности есть, и немалые. Республикой недофинансированы 1, 525 млрд рублей по госстандартам образования и дошкольного образования. И ориентировочно в октябре могут возникнуть серьезные трудности.

Председатель постоянной комиссии Гордумы по социальной политике Айаан Васильев поинтересовался: каковы перспективы того, что деньги будут получены в ближайшее время?

Начальник департамента финансов Окружной администрации Якутска Ольга Максимова ответила неопределенно: письма надо писать постоянно.

На вопрос первого заместителя Председателя Гордумы Евдокии Евсиковой о том, все ли будет нормально с выплатой отпускных, представители ОА ответили, что все идет по плану.

-Есть ли проблемные вопросы? – спросила депутат Евдокия Евсикова.

На что Евгения Королькова ответила: перед сдачей ЕГЭ увеличивается количество аудиторий, рассчитывается количество дезсредств и других расходов.

Депутат Парасковья Козлова обратила внимание на филиал детского сада в Хатассах, который долгое время не может решить земельный вопрос.

Депутат Николай Васильев поинтересовался мерами поддержки малых и средних предпринимателей, работающих в образовании.

Председатель постоянной комиссии Гордумы по бюджетно-экономической политике Сергей Черных обратил внимание представителей ОА, что до сих пор неизвестно, сколько денег нужно школам и детсадам.

Председатель Совета директоров школ города Якутска, директор МОБУ СОШ № 23 города Якутска Георгий Афонский поддержал депутата: «У нас во время подготовки к новому учебному году головная боль – идет недофинансирование многих статей. Еще забрали 50% средств на проезд в отпуск. С 1 сентября вводятся новые требования Роспотребнадзора — обучение должно вестись в группах по 14-15 человек, а у нас в классах в два-три раза больше. Кто будет оплачивать работу учителя при увеличении нагрузки?

Сергей Черных обратил внимание, что еще до коронавирусной инфекции, в январе, были полностью сокращены расходы на пожарную сигнализацию, инвентарь, технический мониторинг, промывку систем отопления, видеонаблюдение и другое. А ведь должно быть обеспено полное постатейное финансирование в школах.

Айаан Васильев поддержал коллегу по Гордуме.

В итоге на совместном заседании были приняты предложения: провести депутатские слушания с новым министром образования республики; рекомендовать ОА усилить работу с органами исполнительной власти республики по привлечению недостающих субвенций; отработать данный вопрос с народными депутатами РС(Я) от города Якутска. Также поддержано предложение депутата П. Козловой – ускорить решение земельного вопроса по детсаду в Хатассах.