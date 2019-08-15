Депутаты Гордумы рассмотрели вопросы градостроительства в Якутске

На заседании постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре 14 августа депутаты Якутской городской Думы рассмотрели внесенные Окружной администрацией вопросы об изменении зонирования территории в Старой Табаге и микрорайоне «Залог». Окружная администрация также внесла на рассмотрение депутатов вопрос о дополнении существующих муниципальных программ подпрограммой по водоотведению.

По первому вопросу повестки «О планах Республики Саха (Якутия) по внесению изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 г. №169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск» выступил главный архитектор Якутска – начальник Управления архитектуры и градостроительной политики Семен Сергеев. Главный архитектор пояснил, что согласно утвержденному генплану городского округа «город Якутск» на территории населенного пункта Старая Табага установлена территориальная зона ИТ-1 – зона транспорта в связи с планами по строительству мостового перехода через реку Лена.

«Данное решение было принято в связи с тем, что на уровне правительства России перемотрен план по строительству мостового перехода – вместо автомобильно-железнодорожного моста планируется строить автомобильный мост, и трасса этой дороги пролегает по территории населенного пункта Старая Табага», — проинформировал Семен Сергеев.

В настоящее время, распоряжением правительства Республики Саха (Якутия), определена трассировка дороги и зарезервированы участки под строительство. «Жители Старой Табаги обратились в Окружную администрацию о переводе земель под индивидуальное жилищное строительство, поэтому на прошлой сессии Гордумы Управление архитектуры предложило внести изменения в правила землепользования и застройки города в части изменения всей территории Старой Табаги под зону ИЖС», — напомнил главный архитектор.

Приглашенные на заседание постоянной комиссии представители Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) и Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики поделились информацией, что на федеральном и республиканском уровне пока нет окончательного решения о назначении моста – будет ли мост железнодорожным или только автомобильным. К примеру, в действующей Схеме территориального планирования в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением № 384 правительства РФ от 19 марта 2013 года, предусмотрено строительство железнодорожного мостового перехода.

По информации представителя Минтранса, в адрес федерального министерства направлено письмо о внесении изменения в Схему территориального планирования о строительстве автомобильного моста. Таким образом, депутаты рекомендовали Управлению архитектуры в уточнить вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Якутска в части изменения зонирования территории Старой Табаги в зону ИЖС для рассмотрения на следующей сессии.

По следующему вопросу «О планах застройки микрорайона «Залог» в ближайшие 5 лет в разрезе кварталов» главный архитектор Якутска Семен Сергеев предложил внести изменения в правила землепользования и застройки для того, чтобы жители частных домов Залога получили возможность строить новые дома на своих участках. В настоящее время по генеральному плану на территории микрорайона установлена зона под многоэтажную жилую застройку.

«Мы проработали данный вопрос, проконсультировались с коллегами в других регионах и предлагаем, не вносить изменений в генплан, но изменить зону с добавлением условно разрешенного вида использования «индивидуальная жилая застройка» на территории, которую в ближайшие пять лет не планируют застраивать. Если житель желает строиться, он проходит процедуру публичные слушаний по предоставлению разрешения», — разъяснил Сергеев. При этом могут быть введены ограничения по параметрам строительства, в том числе по этажности. Такой же вариант Управление архитектуры предлагает ввести по микрорайону Даркылах.

Депутаты задали вопросы о дальнейших планах по застройке Залога, в том числе по строительству социальных объектов. Заместитель главы Якутска Михаил Воробьев отметил, что данный вопрос был внесен по обращению жителей микрорайона Залог, чтобы разрешить людям строить новые дома на своих участках. По генплану же на территории Залога предусмотрено строительство многоэтажных многоквартирных домов со всей необходимой социальной инфраструктурой.

По рекомендации депутатов вопрос о планах застройки микрорайона Залог будет рассмотрен на следующем заседании постоянной комиссии – Управлению архитектуры и градостроительству предложено подготовить более подробную информацию с указанием конкретных мест строительства социальных объектов.

Необходимость дополнения муниципальных программ подпрограммой по водоотведению депутатам разъяснил начальник Управления дорог города Якутска Валерий Домотов. До сих пор в городе работы по водотведению регулируются тремя муниципальными программами – по комплексному развитию транспортной инфраструктуры, формированию современной комфортной среды и Горканалу. «Связующего все эти три муниципальные программы структурного подразделения в администрации нет. Целесообразно создать новую муниципальную программу, связывающие работы по водоотведению в единую схему», — сказал Домотов.

Заместитель главы города Михаил Воробьев уточнил, что проектированием вертикальной планировки кварталов занимается Управление архитектуры, а реализицией вертикальной планировки занимаются Департамент градостроительства в части внутриквартальной застройки, Управление дорог и МКУ «Служба эксплутатации городского хозяйства» в части дальнейшего водотведения. «Поэтому в данном случае Управление архитектуры может стать координирующей структурой по водоотведению», — отметил Михаил Воробьев. С этим мнением депутаты согласились.