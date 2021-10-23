Депутаты Гордумы рассмотрели поступление доходов в бюджет г. Якутска

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа г. Якутск за 9 месяцев текущего года рассмотрено 22 октября на постоянной комиссии Якуткой городской Думы по бюджетно-экономической политике под председательством Сергея ЧЕРНЫХА.

По информации начальника Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска Ольги МАКСИМОВОЙ, уточненный план на 2021 год по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета составил 8,1 млрд. руб., в том числе по налоговым доходам – 7,6 млрд. руб., по неналоговым доходам – 455 млн. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов по итогам 9 месяцев 2021 года составило 6,1 млрд. руб. или 76,4% к уточненному годовому плану, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 17,5%.

Как сообщил Владимир Тихонов, начальник Межрайонной ФНС России №5 по республике, налоговые доходы составили 5,8 млрд.руб. или 77,1 % к уточненному плану, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 18,7%. По его словам, это произошло за счет налога на доходы физических лиц.

Заслушав докладчиков, депутаты Гордумы отметили качественно проведенную работу Межрайонной ФНС России №5 по республике и Окружной администрации г. Якутска по сбору налоговых доходов в бюджет города.

Неналоговые доходы городского бюджета составили 291 млн. руб. или 64,0% к уточненному плану, со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 1,4%.

Напомним, к неналоговым доходам входят доходы от сдачи в аренду земельных участков, нежилых помещений, получение прибыли в виде дивидендов, прочие платные услуги.

Заслушав выступление Ольги Николаевны, депутаты Гордумы оценили работу Окружной администрации г. Якутска по сбору неналоговых доходов на «удовлетворительно». И порекомендовали расширить перечень мероприятий по увеличению сбора неналоговых доходов в местный бюджет.