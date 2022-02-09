Депутаты гордумы проверят условия в частных пансионатах

Депутаты проверят качество предоставляемых услуг для пожилых граждан в частных пансионатах

8 февраля состоялось первое в этом году заседание постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы. Депутаты утвердили отчет работы комиссии за 2021 год и наметили план работы на 2022 год.

Председатель постоянной комиссии Айаан Васильев представил отчет работы за прошедший год. Как он уточнил, в 2021 году было проведено 11 заседаний постоянной комиссии, где рассмотрели 26 вопросов, которые касались в основном, социальной сферы, образования, содействия занятости, исполнения муниципальных программ.

Весной депутаты совершили объезд детских летних загородных лагерей, которые были построены еще в 1960-1970 -ых годах прошлого столетия. На данный момент, лагеря нуждаются в реновации, этот вопрос будет решаться поэтапно.

Кроме того, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних депутаты Якутской городской Думы посетили неблагополучные семьи, где живут трудные подростки.

Достаточно проблематичным был вопрос финансирования отрасли образования. Многие здания школ в городе устарели, обветшали и нуждаются в обновлении и капитальном ремонте. Для решения этого вопроса были проведены обширные депутатские слушания.

Заслушав Айаана Васильева, депутаты утвердили отчет работы комиссии за 2021 год и предложили внести на заседание президиума Якутской городской Думы.

Вторым вопросом они утвердили план работы постоянной комиссии по социальной политике на 2022 год. Для решения социальных вопросов депутаты проведут рабочие встречи с министром образования республики Ириной Любимовой, которая была назначена в декабре прошлого года, а также с министром здравоохранения Якутии Леной Афанасьевой, приступившей к своим обязанностям также в конце 2021 года.

Вопрос проведения капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений города более детально рассмотрят в марте на постоянной комиссии по социальной политике. Депутаты включили в план работы постоянной комиссии вопрос строительства образовательных учреждений городского округа.

В ходе заседания заместитель председателя постоянной комиссии Наталья Пахомова подчеркнула необходимость контроля качества предоставляемых услуг для пожилых граждан в частных пансионатах.

Для этого депутаты организуют выезд в пансионаты и лично ознакомятся с условиями проживания.

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова добавила, что стоит рассмотреть вопрос о приемных семьях, где проживают пожилые граждане.

Депутаты также отметили необходимость создания Медвытрезвителя на территории городского округа.