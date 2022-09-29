Депутаты гордумы проверили ремонт дорог по нацпроекту БКД

В рамках выездного совещания с участием Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова были проверены работы по капремонту и ремонту дорог городского округа «город Якутск», которые проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

В выездном совещании также приняли участие депутаты Якутской городской Думы Феликс Романов и Николай Васильев, представители Министерства транспорта РС(Я), МКУ «Главстрой», Партии «Единая Россия», Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и подрядных организаций.

В ходе объезда были осмотрены работы по ремонту улиц Федора Попова и переулка Энергетиков на участке от ул. Богдана Чижика до ул. Кальвица.

Также депутаты проверили ход капитального ремонта улиц:

— ул. Очиченко (на участке от ул. Б. Марлинского до 1 колонии);

— ул. Пирогова (на участке от ул. Петра Алексеева до ул. Жорницкого);

— ул. Бабушкина (на участке от ул. 50 лет Советской Армии до ул. Очиченко);

— ул. Труда;

— улицы вдоль озера Щорса.

Депутаты отметили, что транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог в городе улучшилось. Ремонт стал более качественным и проводится в установленные сроки.

«Что касается технологического процесса укладки асфальтобетонного покрытия, выноса опор освещения, ограждений, то они соблюдены в рамках проекта и утвержденных ГОСТов. Отмечу высокую оперативность принятия решений со стороны заказчиков в ходе различных внешних факторов и обстоятельств. В целом команда профессионалов под руководством Алексея Михайловича Варламова справляется со своими задачами», — рассказал депутат Якутской городской Думы, региональный координатор национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Феликс Романов. Депутат Николай Васильев отметил, что на объектах задействованы подрядчики, имеющие опыт работ на территории города и республики.

В рамках объезда дорог проверены объемы выполненных работ, обсуждены замечания, которые возникли в процессе работы и пути их устранения, рабочие вопросы, связанные с ремонтом дорог.

Так, представители МКУ «Главстрой» обратились к депутатам за содействием в разработке регламента, который бы регулировал границы отвода земли при ремонте съездов, в утверждении документа о заключении соглашения с ресурсоснабжающими организациями в части восстановления ими дорог после ремонта и несения гарантийных обязательств, а также в подписании соглашения с СВФУ им. М.К.Аммосова в части лабораторного мониторинга, научного сопровождения и контроля за реализацией нацпроекта.

В ходе обсуждений депутаты отметили необходимость согласования и реализации Проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры (КРТИ) и, при необходимости, рассмотрения изменений в бюджете, предусмотренном на реализацию нацпроекта БКД в 2023-2025 годах.

Подводя итоги выезда Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов подчеркнул, что устройство дорог является одной из самых актуальных тем, вызывающих внимание общественности, поэтому необходимо чаще выезжать на все объекты и контролировать качество проведения дорожных работ и действия подрядных организаций.

Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. В этом году в городе приводят в порядок 28 новых и 3 переходящих объектов общей протяженностью порядка 35 километров. Всего, по данным Окружной администрации Якутска, до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85% дорог городской агломерации.

Отметим, что подобные выездные проверки проводятся депутатами Якутской городской Думы на регулярной основе. Напомним, в июле текущего года депутаты проверяли ход работ по капитальному ремонту проспекта Ленина, улиц Маяковского, Ильменская. Также были осмотрены работы по ремонту улиц Каландаришвили, Билибина и Мерзлотная.