Депутаты Гордумы проверили ход строительства и ремонта дорог в Якутске

19 июля состоялось выездное совещание с участием председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова.

В ходе объезда были проверены работы по ремонту дорог городского округа «город Якутск» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Проверке подверглись участки, работы над которыми проводятся в данное время.

В выездном совещании принял участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, депутаты Николай Васильев и Саргылана Васильева, представители департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, МКУ «Главстрой».

В рамках объезда были осмотрены работы по ремонту улиц:

— Каландаришвили (на участке от пр. Ленина до ул. Лермонтова);

— Билибина (на участке от ул. Ильменская до Сергеляхского шоссе);

— Мерзлотная (подъездная дорога к Кардиологическому диспансеру).

Также депутаты проверили ход капитального ремонта улицы Маяковского (на участке от ул. Каландаришвили до ул. Широких-Полянских), Ильменская (на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина) и главной улицы нашего города — проспекта Ленина (на участке от пл. Орджоникидзе до ул. Короленко).

«Мы проводим выездные совещания с целью выявления проблем. И, если таковые имеются, доводим эту информацию до исполнителей для их оперативного устранения», — отметил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Во время выезда и осмотра работ на проспекте Ленина депутаты предложили подрядчикам увеличить количество работников для ускорения завершения ремонтных работ. Они отметили, что в их адрес поступают жалобы горожан на отсутствие ограничительных знаков и лент для безопасности, особенно перед ямами.

Также они озвучили жалобы на большое количество автомобилей, проезжающих по ремонтируемым участкам и поднимающих пыль, которая вызывает неудобства для пешеходов и жителей близлежащих домов. «Эти вопросы нужно отработать с ГИБДД и оперативно решить», — сказал председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

«Проверка хода работ показала, что ремонт на объектах проводится согласно установленным срокам. Ремонт действительно стал более качественным. Радует, что у нас появились местные компании, которые работают ответственно и готовы при необходимости исполнять гарантийные обязательства по устранению недочетов. В ходе объезда депутаты отметили ряд моментов, среди которых хотелось бы выделить водоотведение. При качественном обустройстве водоотведения и обслуживании дороги должны прослужить дольше — не 5, а 8 и более лет. Соответственно, в эти дороги через год или два не должны вкладываться средства. Поэтому сегодня наша общая задача — контролировать ход работ для того, чтобы они проводились качественно», — сообщил Альберт Семенов.

Отметим, что подобные выездные проверки проводятся депутатами Якутской городской Думы на регулярной основе.

В 2022 году в Якутске приводят в порядок 28 новых и 3 переходящих объектов общей протяженностью порядка 35 километров.

Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. Всего, по данным Окружной администрации Якутска, до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85% дорог городской агломерации.