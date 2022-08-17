Депутаты Гордумы проверили благоустройство дворов, общественные пространства и памятники

16 августа состоялось выездное совещание с участием Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова.

В ходе объезда были проверены работы по благоустройству дворовых территорий, а также содержание общественных пространств и памятников в городском округе «город Якутск».

В выездном совещании принял участие Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, депутаты Владимир Аммосов и Саргылана Васильева, заместители главы городского округа «город Якутск», представители Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры, Департамента по работе с территориями Окружной администрации города Якутска, МКУ «Главстрой», МАУ «Центр управления общественными пространствами».В рамках объезда был осмотрен ход благоустройства дворовых территорий по ул. Можайского, д. 17/5 и 17/6, ул. Кузьмина, д. 26/3 и 28/3, ул. Лермонтова, д. 138/1 и 138/3, ул. Лермонтова, д. 156.

Напомним, в 2022 году запланировано благоустройство 75 дворовых территорий. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 669 млн рублей по трем программам: федеральной «1000 дворов на Дальнем Востоке», республиканской «Мой двор» и муниципальной «Трехлетие благоустройства».

По данным представителей подрядных организаций, на текущий момент завершены работы по демонтажу существующих покрытий, выкорчевке пней, частичной замене грунтов, оснований, укладке бордюрных камней и устройству водоотводных лотков.

Они сообщили, что в данный момент начаты работы по асфальтированию, устройству тротуаров, дорожных и тротуарных бордюров, оснований под покрытие. Закуплены малые архитектурные формы, такие как скамейки, качели и урны. Работы по их установке будут начаты с сентября.

«На благоустройство дворовых территорий выделены серьезные средства. Работы выполняются по графику, и уже в конце октября мы увидим результат», — сказал Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

В ходе выезда депутаты также проверили содержание Парка Победы, Бульвара Учителя и памятника Семену Дежневу и Абакаяде.

По итогам выездного совещания Председателем и депутатами Якутской городской Думы было рекомендовано Окружной администрации города Якутска составить единый реестр памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского округа «город Якутск», а также осуществлять контроль за их состоянием и сохранностью.

Подобные объезды благоустроенных территорий проходят регулярно. Контроль осуществляется как со стороны администрации города, так и со стороны депутатов Якутской городской Думы.

«Регулярные объезды позволяют нам выявлять даже самые незначительные замечания, большинство из которых устраняются в рамках гарантийных обязательств. Все это делается с целью создания комфортных условий для жизни в нашем родном городе», — отмечает Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.