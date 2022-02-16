Депутаты гордумы против сокращения расходов на ЖКХ Якутска

14 февраля состоялся Президиум Якутской городской Думы, на котором утвердили отчет о работе за 2021 год и план работы на 2022 год постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии, а также по имущественным и земельным отношениям.

По информации председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Андрея Лебедева, в 2021 году было проведено 17 заседаний, из них два выездных и одно совместное заседание с постоянной комиссией по имущественным и земельным отношениям.

Он отметил, что в течение года были рассмотрены муниципальные программы, вопрос безнадзорных собак. АО «Якутдорстрой», МУП «Городские бани», МУП «Жилкомсервис», АО «Теплоэнергия» и другие жизнеобеспечивающие предприятия города испытывают проблемы из-за нехватки финансирования. Кроме того, как он сказал, в прошлом году утвердили новые правила благоустройства города.

От заместителя председателя Якутской городской Думы Анатолия Кырджагасова поступило ключевое предложение рассмотреть сбалансированность бюджета в отрасли ЖКХ.

По плану работы комиссии на 2022 год будет рассмотрение муниципальных программ, деятельности городских предприятий, фонда капитального ремонта. По федеральной программе социальной газификации состоится выездное совещание в АО «Сахатранснефтегаз», так как поступает много обращений от граждан по поводу бесплатного подключения к газопроводу.

После смертельного случая нападения стаи собак на человека в районе АГАТУ, подобные трагедии повторилась в ряде регионов страны. Поэтому в первом квартале депутаты так же рассмотрят этот резонансный вопрос. Как уточнил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, рекомендации депутатских слушаний были напрямую направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он добавил, что большинство регионов сильно встревожены проблемой безнадзорных собак, поступает много предложений. Поэтому решение вопроса ожидается на федеральном законодательном уровне.

Вторым вопросом президиум рассмотрел отчет за 2021 год и план работы на 2022 год комиссии по имущественным и земельным отношениям. Председатель комиссии Ольга Саргыдаева отметила, что в 2021 г. было проведено 12 заседаний, где рассмотрели 29 вопросов. На комиссии были рассмотрены вопросы управления муниципальным имуществом, исполнения муниципальных программ, развития имущественного и земельного комплекса, обращения граждан.

Ольга Саргыдаева подчеркнула, что в городском хозяйстве ощущается нехватка финансирования, и это замечают многие жители нашего города. По ее мнению, у представительного органа должна быть непримиримая, достаточно жесткая позиция к сокращению расходов отрасли ЖКХ, потому что от городского хозяйства зависит удобство и комфорт жизни всех горожан.

Альберт Семенов выразил полную солидарность к этой позицией, так как при сокращении финансирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства страдает уровень и качество жизни горожан. Он подытожил, что в год 100-летия республики город должен быть особенно чистым и ухоженным, и пожелал председателям комиссии держать руку на пульсе, усилить работу по своему направлению.