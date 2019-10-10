Депутаты Гордумы поддержали ужесточение реализации алкоголя

В Большом зале Окружной администрации города Якутска прошел Круглый стол Якутской городской Думы по обсуждению законопроекта, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении его потребления.

Инициаторами мероприятия выступила Якутская городская Дума. Круглый стол прошел под руководством Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова. В заседании приняли участие первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, депутаты Якутской городской Думы, первый заместитель главы города Якутска Максим Трофимов, руководитель аппарата Якутской городской Думы Туйаара Илларионова, а также представители структурных подразделений окружной администрации.

Участниками круглого стола стали также депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и члены междепутатской ассоциации «Столица», представители региональных и муниципальных органов госвласти, а также Общественной палаты Якутска.

Основным направлением дискуссии стало обсуждение законопроекта, направленного на регулирование рынка торговли алкогольной продукцией, который был принят в первом чтении Госдумой РФ. Его внесли депутаты Госдумы РФ еще в конце марта прошлого года — Александр Сидякин, Ольга Павлова, Елена Панина, Ильдар Гильмутдинов, Андрей Марков и Виталий Милонов.

Текст документа занимает всего два листа и предлагает внесение изменений в ст. 16 федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В документе два пункта: первый предлагает запрет на торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м, второй пункт — наделение субъектов РФ правом вводить свои меры регулирования вопроса, вплоть до полного запрета розничной продажи алкогольной продукции.

В пояснительной записке сказано, что инициатива была вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. «Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем в зонах жилой застройки», — говорится в проекте.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов в частности отметил, что проект закона действительно востребован временем и необходимо коллегиально рассмотреть проблему так называемых лже-кафе в многоквартирных домах и вблизи жилых зон, а также внести свои предложения по законопроекту.

«Необходимо отметить, что эта проблема актуальна и в нашем городе, мы собирались не раз по этому вопросу, поскольку оно имеет большое социальное значение. Лже-кафе волнует многих якутян, так как порождает огромное количество как бытовых, так и социальных проблем, становится центром притяжения асоциальных элементов, которые в свою очередь провоцируют рост криминала», — отметил Альберт Семенов.

С докладом на данную тему выступил заместитель министра по предпринимательству, торговле и туризму РС(Я) Максим Прокопьев, который отметил, что проект закона был министерством полностью поддержан:

«Данная мера позволит ужесточить контроль со стороны субъекта за так называемыми объектами общественного питания – лже-кафе. У нас будут дополнительные полномочия для принятия мер по надзору за реализацией алкогольной продукции в таких заведениях, чего ранее не было», — сказал Максим Михайлович.

Вр.и.о. начальника МУ МВД России «Якутское» Алексей Гарагуля выразил поддержку законодательной инициативе. По информации ММУ МВД «Якутское» наблюдается существенное ухудшение ситуации в области общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания, а также наличием так называемых «наливаек» и «лже-кафе».

Также он обратил внимание на крупные торговые точки, где реализуется в розницу пиво в так называемых «лже-кафе» при алкомаркетах. Большинство из них расположены в Строительном и Промышленном округе, а также в Октябрьском, уточнил Алексей Гарагуля. При этом в центральной части города 40 подобных псевдобаров и алкогольных маркетов, и многие из них расположены рядом с образовательными и детскими учреждениями, добавил он.

В связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках, участники Круглого стола выступили с рекомендацией поддержать законопроект внесенный Депутатами Государственной Думы.

Также в ходе обсуждения участники выступили с предложением к проекту — конкретизировать на законодательном уровне понятие объекта осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Добавим, что все рекомендации будут направлены депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Галине Данчиковой.