Депутаты Гордумы обсудили внесение изменений в бюджет г. Якутска

Корректировка городского бюджета вызвала ряд вопросов среди депутатов Гордумы. Вопросы финансирования ЖКХ, образования и других отраслей экономики депутаты обсудили 26 октября на постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы.

Доходы городского бюджета выросли

Ольга МАКСИМОВА, начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска представила подробную информацию о внесении изменений в бюджет городского округа г. Якутск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Она рассказала о доходной, расходной части местного бюджета, финансировании муниципальных программ, объеме муниципального долга и покрытии дефицита бюджета.

«С учетом предлагаемого уточнения на 2021 год доходы бюджета составят 20,6 млрд. руб., расходы бюджета 21,1 млрд. руб., при этом дефицит 500 млн. руб.», — сообщила она.

Доходную часть городского бюджета на 2021-2023 годы предлагается рассмотреть в сторону увеличения. Так, на 2021 год планируется увеличить на 1,2 млрд. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 727 млн. руб. Безвозмездные поступления увеличиваются на 544 млн. руб.

На 2022 год безвозмездные поступления увеличиваются на 437 млн. руб., на 2023 год на 500 млн. руб.

Планируемая сумма уточненного годового плана составит:

— на 2021 год в сумме 20,6 млрд. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы — 8,8 млрд. руб., безвозмездные поступления — 11,8 млрд. руб.

— на 2022 год в сумме 18,8 млрд. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы — 8,3 млрд. руб., безвозмездные поступления — 10,4 млрд. руб.

— на 2023 год в сумме 17,8 млрд. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы — 8,7 млрд. руб., безвозмездные поступления — 9,1 млрд. руб.

К весне СОШ №1 переедет в новое здание

Айаан ВАСИЛЬЕВ уточнил, что 70 млн. руб. будут направлены на ремонт здания СОШ № 1 по проспекту Ленина, здания Кооперативного техникума и поинтересовался сроками завершения ремонта. Как сообщила Наталья СТЕПАНОВА, заместитель главы г.Якутска, «Главстрой» сроки завершения ремонта обозначил на 18 февраля. Поэтому, есть надежда, что первая школа к весне переедет в новое здание.

Кроме того, Айаан Васильев выразил обеспокоенность тем, что учителя могут вовремя не получить ноябрьскую зарплату. Этот вопрос находится на контроле у главы города Якутска Евгения ГРИГОРЬЕВА и правительства республики. «Первые 50 млн. поступят до конца этой недели в образовательные учреждения, дополнительные финансовые средства тоже будут доведены», — уточнила Наталья Степанова.

Дефицит в сфере ЖКХ

Владимир АММОСОВ отметил, что когда год заканчивается, традиционно образовывается дефицит в сфере ЖКХ.

«По муниципальной программе обеспечения функционирования и развития ЖКХ мы дополнительно доводим средства «Якутдорстрой» около 40 млн. руб. Кроме того, разрабатываем стратегию по уменьшению кредиторской задолженности предприятий», — ответил Егор КАРДАШЕВСКИЙ, заместитель главы г. Якутска.

После нескольких уточняющих вопросов депутаты проголосовали за вынесение внесений изменений в бюджет городского округа в президиум Якутской городской Думы.

Как резюмировала Саргылана ВАСИЛЬЕВА, очень отрадно, что выросли доходы, в том числе налоговые поступления в бюджет города. И рекомендации постоянных комиссий Гордумы в проекте бюджета тоже все отражены. Таким образом, члены комиссии проголосовали единогласно за поддержку данного проекта бюджета города.

Напоминаем, внесение соответствующих изменений в бюджет городского округа г. Якутск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрят 27 октября на 33 внеочередной сессии Якутской городской Думы.