Депутаты Гордумы обсудили установление дополнительных ограничений по розничной продаже алкоголя в Якутске

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19 сентября на заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям был обсужден вопрос об установлении дополнительных ограничений по розничной продаже алкогольной продукции на территории городского округа «город Якутск».

В заседании приняли участие заместители Главы городского округа «город Якутск», руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, представители Контрольно-счетной палаты г.Якутска и общественности.

Напомним, ранее в Якутске были увеличены расстояния от социальных объектов до магазинов, торгующих алкоголем: до школ — не менее 300 метров, до детских садов, спортивных и культурных обьектов, обьектов транспорта и здравоохранения — 200 метров, до многоквартирных домов — 50 метров. Изменения начали действовать с 1 сентября текущего года.

В августе на встрече с жителями 203 микрорайона Глава Якутска Евгений Григорьев и депутаты Якутской городской Думы обсудили вопросы регулирования торговли алкогольной продукцией в столице республики. На встрече Главой города были озвучены предложения по внесению изменений в региональное законодательство по увеличению минимальной разрешенной площади зала объектов общественного питания до 100 квадратных метров. Полномочиями по внесению поправок в региональное законодательство обладает Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

На заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы депутаты заслушали информацию председателя Национальной ассоциации рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства РС(Я)» Татьяны Тымыровой, начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма ОА г.Якутска Ирины Седовой, Министра предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Тимура Ханды. Была озвучена проблематика в связи с действующими и предстоящими ограничениями, а также предложения представителей общественности.