28.09.2022
16:32
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Общество

Депутату Ил Тумэн пришла повестка и он пошел на фронт❗

Повестка пришла депутату Ил Тумэн Мичилу Николаеву и он пошел на фронт — передает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.

Он родился в 1993 году, служил в армии в 2011-2012 годах.

Получил образование в ЯГСХА по квалификации «юрист» (2014), а также в Российском государственном аграрном университете — МСХА им. К.А. Тимирязева — бакалавриат, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление» (2019).

Является депутатом Ил Тумэн с 2018 года — передает телеканал «Якутия 24».

Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: https://t.me/ykt_novosty, https://t.me/yk24ru

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