Депутату Ил Тумэн пришла повестка и он пошел на фронт❗

Повестка пришла депутату Ил Тумэн Мичилу Николаеву и он пошел на фронт — передает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.

Он родился в 1993 году, служил в армии в 2011-2012 годах.

Получил образование в ЯГСХА по квалификации «юрист» (2014), а также в Российском государственном аграрном университете — МСХА им. К.А. Тимирязева — бакалавриат, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление» (2019).

Является депутатом Ил Тумэн с 2018 года — передает телеканал «Якутия 24».