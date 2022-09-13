Депутату Ид Тумэна объявлена благодарность президента России

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий благодарность президента РФ объявлена руководителю регионального исполкома общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия), народному депутату Якутии Лютому Валерию Алексеевичу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 9 сентября.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поздравляет Валерия Лютого с заслуженной наградой. Благодарность Президента Российской Федерации объявляется гражданам Российской Федерации, имеющим заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством, а также коллективам предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности.