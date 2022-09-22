«Депутатский час» состоялся в Якутской городской Думе

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14 августа депутаты Якутской городской Думы рассмотрели проект нормативного правового акта «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа „город Якутск“».

В начале заседания Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что на 39-ой очередной сессии Якутской городской Думы депутатами было принято решение направить проект «О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа „город Якутск“» на доработку с проведением «депутатского часа».

В заседании приняли участие депутаты, заместители Главы городского округа «город Якутск» и руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска. Помимо этого, в режиме видеоконференцсвязи в «депутатском часе» принял участие академик Международной академии архитектуры, отделение в Москве (МААМ), вице-президент Союза архитекторов России, председатель Совета по градостроительству Союза архитекторов России, эксперт Союза архитекторов России в области градостроительства и территориального планирования, соавтор методических рекомендаций по разработке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России Дмитрий Наринский.

Местные нормативы депутатам представила начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г.Якутска Северина Архипова. «При разработке данного проекта получено согласие следующих структур: Управление архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я), Прокуратура города Якутска, Контрольно-счетная палата города, Правовой департамент, Департамент финансов, Департамент экономики, Управление муниципальных инспекций», — отметила Северина Архипова.

Она добавила, что проект местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Якутск» разработан совместно с академиком Международной академии архитектуры, отделение в Москве (МААМ), экспертом Союза архитекторов России в области градостроительства и территориального планирования Дмитрием Наринским.

В свою очередь Дмитрий Наринский в докладе отметил, что хотел обратить внимание депутатов на причины принятия местных нормативов.

«Данная работа связана, прежде всего с тем, что действующий норматив градостроительного проектирования городского округа „город Якутск“ не соответствует по своему содержанию требованию Градостроительного Кодекса РФ. Также необходимо отметить, что в начале текущего года были приняты региональные нормативы градостроительного проектирования, которые устанавливают, в том числе требования к местным нормативам, и, соответственно, необходима гармонизация местных нормативов с республиканским», — сказал Дмитрий Наринский.

По его словам, разработка была вызвана тем, что в прошлом году были утверждены методические рекомендации к подготовке нормативов градостроительного проектирования Минэкономразвития России.

«Также я считаю важным обратить внимание на то, что в данное время идет разработка нового генерального плана для городского округа „город Якутск“ и, по сути, нормативы градостроительного проектирования закладывают базовые показатели, которые должны быть реализованы в Генплане городского округа. Нормативы работают не сами по себе, они закладывают требования к некоторой градостроительной документации, которая будет готовиться после их принятия. Это, прежде всего, генеральный план, а также проект планировок территорий, в частности, те проекты планировки территорий, которые будут разрабатываться к комплексному развитию территорий, что тоже особенно важно», — добавил Наринский.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что данный вопрос, в частности, касающийся кладбищ, озеленения, благоустройства и лагерей, уже рассматривался депутатами на сессии.

Он отметил, что, если судить по представленным аэрофотоснимкам, в городе достаточно много зелени, однако в центре города ее по-прежнему недостаточно. Его поддержали депутаты Саргылана Васильева и Ольга Саргыдаева, которые отметили критику, поступающую от горожан по данному вопросу.

Эксперт Дмитрий Наринский отметил, что зеленые насаждения — это не только удовольствие для глаза, это и состояние воздуха, климата. По его мнению, важно нормировать количество зеленых насаждений.

Депутат Андрей Лебедев отметил, что нормативы ширины отступа от линий зданий и сооружений по инженерным сетям, которые прописаны в проекте, реализовать в Якутске будет сложно. «У нас строятся квартала, когда магистральные сети проходят прямо под зданиями, сбоку зданий. И в условиях системной застройки даже в новых кварталах, которые застраиваются, при проектировании закладывается расстояние меньше, чем предлагается», — сказал он и предложил рассмотреть вопрос уменьшения расстояния до нуля.

Эксперт Союза архитекторов России в области градостроительства и территориального планирования Дмитрий Наринский сообщил, что в нормативах указан максимальный отступ, а также то, что данный вопрос нужно уточнять. «Предлагаю не уменьшать, а исключить нормирование расстояния до инженерных коммуникаций», — дополнил он.

Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова отметила, что необходимо изменить показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности по коррекционным школам. «Учитывая что их посещают дети с ограниченными возможностями здоровья и в целом территорию нашего города, мне кажется, что 120 минут — это не приемлемый показатель», — сказала Евсикова. С ней согласился эксперт, отметив, что изначально под данной формулировкой предусматривался другой тип учреждения — интернаты.

О вопросе нормирования количества детских лагерей в городе поинтересовался Айаан Васильев. Согласно нормативу, на город полагается семь детских лагерей.

«На сегодняшний день считаю, что нужно два, более нет возможности. Потому что муниципальных лагерей на сегодняшний день пять, и если мы закладываем семь, это означает, что в Генплане должно быть указано два новых лагеря. Считаю, что планы должны быть реалистичные и нужно соотносить их с возможностями», — сказал эксперт.

Парасковья Козлова отметила, что при разработке нормативов в части нормирования территории кладбищ необходимо учитывать то, что в Якутске переполнены существующие кладбища. Она добавила, что их необходимо расширить и предусмотреть новые.

Работа «депутатского часа» прошла в формате конструктивного диалога, в ходе которого совместно были выработаны рекомендации. Рекомендации по итогам «депутатского часа» были приняты единогласным решением.