Депутата поблагодарили за результативную работу в Госдуме

Самые острые вопросы – пенсионный возраст, сохранение коэффициентов и надбавок для жителей Крайнего Севера, состояние здравоохранения, социальная ответственность бизнеса, правовое регулирование добычи мамонтовой фауны, поставки продовольствия по доступным ценам в отдаленные районы, высокие авиатарифы, ограничивающие передвижение населения, защита интересов КМНС депутат Госдумы Галина Данчикова обсудила с новым составом Общественной палаты Якутии.

Парламентарий и общественники говорили, хорошо понимая друг друга: вопросы, по которым Галина Данчикова работает с профильными комитетами Госдумы и федеральным правительством, с ходу не решаются, поскольку требуют проработки и финансирования. Но, двигаясь шаг за шагом вперед, можно добиваться достижения поставленных целей, что и делает депутат Госдумы от Якутии.

Это можно проследить на таких фактах, как ввод в эксплуатацию межрегионального больничного комплекса в Батагае Верхоянского улуса, продолжение строительства Онкоцентра в Якутске, финансирования которого настойчиво добивалась Галина Данчикова, что публично подчеркнул на отчете Правительства РФ в Госдуме председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Инициированы и приняты федеральные законы, которые учитывают климатические и территориальные особенности республики. Это касается законов об особенностях реорганизации ФГУП «Почта России», удаленной работе, сохранении ГУПов и МУПов, занимающихся жизнеобеспечением населения арктических районов, любительском рыболовстве с сетными орудиями, запрете на вывоз древесины без переработки, обеспечении прав КМНС и многих других. Галина Данчикова является автором и соавтором 122 законопроектов.

Еще около тридцати актуальных тем и законопроектов депутатом представлены в Госдуму. Они направлены на совершенствование налогового и пенсионного законодательства, развитие северных территорий, поддержку маломобильных граждан, КМНС, домашнего оленеводства, повышения транспортной доступности и других вопросов, волнующих избирателей.

Галина Данчикова отметила, что при подготовке законопроектов и формировании предложений от Якутии много вопросов обсуждалось с предыдущим составом Общественной палаты. Конструктивное взаимодействие сформировалось на этапе «нулевых» чтений проектов законов о садоводстве и огородничестве, применении тахографов и контрольно-кассовой техники в Арктике, которой можно не пользоваться в самых отдаленных районах, где нет интернета.

Председатель Общественной палаты Николай Бугаев, отмечая эффективность работы депутата Галины Данчиковой, сказал, что постоянный онлайн-контакт помогает решать многие вопросы, волнующие людей.

Об этом говорили и заместители председателя и члены Общественной палаты Валентина Кириллина, Иван Горохов, Августина Марфусалова, Василий Сапсай, Сергей Анисимов, Анжелика Андреева и Елена Ефремова, представляющая Институт гражданского общества России.

Над многими из прозвучавших на встрече вопросами парламентарий работает системно, поэтому отвечала обстоятельно, со знанием дела.

В частности, зашла речь об обеспокоенности населения республики в связи с отменой северных коэффициентов, однако Галина Иннокентьевна успокоила, пояснив, что на самом деле такой законопроект даже не поступал в Госдуму. Скорее, поводом для тревог послужил проект постановления Правительства РФ от 2019 года, появившийся в результате, так называемой, регуляторной гильотины, проще сказать, инвентаризации принятых в советское время нормативных актов, которые необходимо привести в соответствие с нынешними реалиями. Он предусматривает формирование нового перечня территорий, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, куда Якутия входит, подчеркнула депутат.

В отношении тех территорий, которые в него не войдут, вероятность пересмотра размера районных коэффициентов существует. Но это пока проект, пояснила депутат.

Галина Данчикова проинформировала, что обратилась в Минэкономразвития РФ за разъяснениями, на какой стадии находится проработка вопроса, что предполагается на выходе этого постановления, и как это все будет согласовываться с регионами.

Вопрос о сохранении прежнего пенсионного возраста, поднимаемый жителями Крайнего Севера, остается актуальным. Галина Данчикова сказала, что работает над ним с Пенсионным фондом и Правительством РФ по льготникам.

Достигнут результат, который наметился по итогам встречи парламентария с жителями поселка Светлый Мирнинского района, на которой один из ветеранов сельского хозяйства пожаловался депутату, что, проработав 30 лет в отрасли, он лишится 25-процентной надбавки к пенсии, если переедет в город.

Депутат Данчикова поставила этот вопрос во фракции «Единая Россия» Госдумы. Тему поддержали коллеги-депутаты из других регионов, к которым тоже обращались избиратели. После обсуждения по инициативе партии был принят федеральный закон, позволяющий пенсионерам получать эту надбавку независимо от того, где они проживают.

Важный для Якутии вопрос о правовом регулировании добычи мамонтовой кости, который надо выводить из теневого бизнеса, о чем настаивают общественники, экологи и защитники хрупкой северной природы, нужно передать на уровень субъектов РФ, считает Галина Данчикова, отстаивая свою позицию в Госдуме.

Если говорить о социальной ответственности недропользователей, работающих на территории республики, то Галина Данчикова как автор законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «О недрах», считает, и ее в этом поддерживают члены Общественной палаты РС(Я), что в лицензии на право недропользования должно быть прописан пункт об участие компаний в социально-экономическом развитии субъекта.

Галина Данчикова высказала свою позицию о доступности продуктов питания и товарах первой необходимости жителям арктических территорий. «Вопрос стоит не о схеме завоза, а ценовой политике на федеральном уровне, широком ассортименте продовольствия, включающем овощи и фрукты, которые из-за дороговизны сегодня в Арктике могут себе не все позволить», — пояснила депутат.

Высокие авиатарифы на внутренних и межрегиональных линиях – тема не новая, но очень волнующая северян. Галина Данчикова поднимает ее постоянно в Правительстве РФ на трехсторонней Комиссии по межбюджетным отношениям, членом которой является. Нынешним летом из-за взлета цен на авиабилеты выезд на отдых, а также для поступления абитуриентов в учебные заведения, предоставления специализированной медицинской помощи в центральных клиниках страны оказался для многих якутян под вопросом.

Депутат Государственной Думы обратилась в июле к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с аргументированным вопросом о выделении дополнительных ассигнований на предоставление субсидий по маршрутам Якутск–Москва, Якутск-Санкт-Петербург и обратно.

Поступившее от Общественной палаты предложение продлить сроки оформления реестра представителей КМНС Галина Данчикова взяла в работу.

Депутат согласилась с тем, что методику формирования заработной платы работников ЖКХ нужно пересматривать, принимая во внимание, сколько сил они вкладывают в непростое дело и какое за это получают денежное вознаграждение, составляющее, в среднем, по отрасли 47 тыс. рублей.

Обсуждались с активистами общественного движения вопросы о социальной политике и демографии, инклюзивном образовании, поддержки многодетных семей, которым нужен соответствующий статус, реализации программы «Чистая вода», растущих в геометрической прогрессии по сравнению с объектами культурного наследия алкомаркетов в городах и поселках, упрощении системы госрегистрации — оформлении в собственность граждан участков, на которых расположены гаражи и прочие нежилые постройки.

Представители общественности спросили Галину Данчикову о судьбе инициированного ею и еще двумя депутатами резонансного законопроекта о внесении изменений в ФЗ об обращении с животными. Парламентарий прямо сказала, что при его внесении был нарушен регламент прохождения документа, поэтому его пришлось отозвать. После этого законопроект был направлен для получения заключения в Экспертный Совет Госдумы.

Ведя прямой диалог с депутатом в режиме видеоконференции, выступавшие поблагодарили Галину Данчикову за конструктивную и результативную работу в Госдуме. Они выразили пожелание депутату продолжить эту работу в интересах якутян. Председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев предложил на площадке Института гражданского общества вести обсуждение социально значимых законопроектов, что позволило бы не только учитывать общественное мнение, но и ускорять принятие важных законов.