Депутат Якутской городской Думы Саргылана Васильева поздравляет с Днем печати

Поздравляю работников средств массовой информации, сотрудников радио, телевидения, газет, журналов, интернет-изданий с профессиональным праздником!

Средства массовой информации активно развиваются, коллективы осваивают новые технологии и формы подачи материалов. Информационное пространство республики становится все динамичнее и насыщеннее, возрастает социальная ответственность СМИ.

Целеустремленность, компетентность, неравнодушие, твердая гражданская позиция якутских журналистов позволяют оперативно и всесторонне освещать и анализировать события региональной повестки, искать пути решения самых острых и актуальных вопросов.

При вашем непосредственном участии было реализовано множество проектов, инициированных на нашей территории. Вы помогаете жителям республики ориентироваться и разбираться в происходящих изменениях в разных сферах жизни.

Дорогие друзья! Желаю крепкого здоровья, благополучия, высоких тиражей, стабильных рейтингов, новых побед в информационном пространстве и, конечно же, благодарных читателей.

С уважением Саргылана Васильева, главный врач Якутской городской больницы №2, депутат Якутской городской Думы

