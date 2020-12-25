Депутат Владислав Дмитриев «подарил елку медикам» карантинного блока

Акция «Подари елку медикам» продолжается.Депутат по Набережному избирательному округу №8 города Якутска Владислав ДМИТРИЕВ поздравил с наступающими новогодними праздниками медиков «Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», в котором находятся дети из семей в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой там действует карантинный блок для детей. С момента открытия карантинного блока обсерватора социальную реабилитацию прошли 374 ребенка.

Депутат-единоросс Владислав Дмитриев вручил коллективу елку с украшениями и витамины для медиков — две коробки мандаринов.