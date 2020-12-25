25.12.2020
20:29
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Общество
Депутат Владислав Дмитриев «подарил елку медикам» карантинного блока
Акция «Подари елку медикам» продолжается.Депутат по Набережному избирательному округу №8 города Якутска Владислав ДМИТРИЕВ поздравил с наступающими новогодними праздниками медиков «Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», в котором находятся дети из семей в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой там действует карантинный блок для детей. С момента открытия карантинного блока обсерватора социальную реабилитацию прошли 374 ребенка.
Депутат-единоросс Владислав Дмитриев вручил коллективу елку с украшениями и витамины для медиков — две коробки мандаринов.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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