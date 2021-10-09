Депутат Виктор Федоров отозвал свою подпись по принципиальной конституционной инициативе

Об этом народный депутат Виктор ФЕДОРОВ сообщил в своем телеграмм-канале и опубликовал фото своего письма на имя спикера Ил Тумэна:

— 8 октября написал письмо председателю Ил Тумэна Алексею Ильичу ЕРЕМЕЕВУ об отзыве своей подписи под конституционной инициативой от 12 марта 2021 года. В ней говорилось о том, что парламент состоит из 36 одномандатников и 12 депутатов, прошедших по партийным спискам. Причины я изложил на дискуссионной площадке «Ил Тумэн в 2023 году» о реформе парламента. Считаю, мы должны сохранить нынешнее количество депутатов – 70, при этом увеличив количество одномандатников с 35 до 52. Соответственно, сократив количество депутатов по партийным спискам с 35 до 18 человек. Тем самым мы повышаем представительство от муниципальных образований, о чем давно говорится разными общественными силами. Таким образом, мы должны изменить в Конституции РС(Я) одну цифру: уменьшить количество депутатов, проходящих по партийным спискам, с 50% до 25%.

За время с марта этого года я провел не одну встречу с коллегами-парламентариями, представителями различных общественных организаций, которые считают, что для развития парламентаризма необходимо придерживаться именно такого пути: наибольшего представительства муниципальных районов и сокращения депутатов по партийным спискам. Нам всем – избирателям, исполнительной власти, депутатскому корпусу — нужен сильный парламент. Приняв новое решение, я руководствуюсь только этим.