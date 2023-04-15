Депутат-ветеран и… новая участница праймериз



Ох, как интересно становится на праймериз ЕР в Гордуму!, — считает тгк V ЯКУТИИ.РУ

Во-первых, появилось очень много новых участников.



Во-вторых, уже сегодня начинают прослеживаться сюжетные линии сентябрьских выборов по отдельным округам.

К примеру, по Речному. Там, как сообщалось ранее, на предварительное партийное голосование выдвинулась предприниматель Ольга НИКОЛАЕВА — руководитель оптово-продуктовой базы «Тойон Ас», член Союза предпринимателей торговли и товаропроизводителей Якутии, Совета общественных экспертов.

А вся интрига в том, что действующим депутатом Гордумы по Речному является не кто иной, как… Артак БЕЖАНЯН!

Господин БЕЖАНЯН, как известно, за всю 18-летнюю историю интернет-газеты «V Якутии.ру» является одним из ее «любимых» персонажей, особенно по теме т.н. «ОПГ» Якутска — «Организованной Политической Группировки» времен Валерия ДОРЖИЕВА и Игоря ОЛЕЙНИКОВА…

Сядьте, если стоите. Артак Самвелович БЕЖАНЯН является депутатом Гордумы вот уже целых 20 лет — все 4 созыва подряд. И нынче, если соберется на 5-й срок, он будет депутатом Гордумы целую… четверть века!

Представляете?.. Эдакий «Кавказский вариант» УАРОВА или ЖИРКОВА в Гордуме, только моложе…

В общем, интересно, не правда ли?..

«V Якутии.ру» продолжает отслеживать ситуации на праймериз ЕР и в целом на приближающихся выборах всех уровней.