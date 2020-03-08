Депутат Васильев: Все прекрасное и светлое – от женщины!

Дорогие женщины Якутска!

От лица мужчин Алексеевского избирательного округа № 6 и Якутской республиканской клинической больницы от всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Международным женским Днем 8 марта! В женских сердцах и теплых заботливых руках рождается все прекрасное и светлое, что существует на Земле.

Призвание женщин — хранить и беречь всё хорошее, доброе, важное для благополучия, безопасности, для хорошей жизни детей, внуков, всех, кто дорог вашим любящим сердцам.

Женщины – это опора семьи, цивилизованного общества, целого мира, вы готовы отдать все свои силы и энергию для сохранения мира и согласия во благо будущего, в ваших силах пробуждать в окружающих вас людях любовь, добро и человечность!

Дорогие женщины! Пусть ваши близкие всегда дарят вам букеты цветов, подарки и радостные вести! В этот праздничный день от всей души желаю вам счастья и любви! Здоровья вам и вашим близким, благоденствия и достатка! Всего вам самого доброго!

Депутат от Алексеевского избирательного округа № 6 Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай ВАСИЛЬЕВ.