Депутат Васильев: Вот и закончился 2020-ый…

Уважаемые жители Якутска!

От имени избирателей Алексеевского одномандатного избирательного округа № 6 и от лица коллектива ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2021-м годом!

Вот и закончился 2020, такой богатый на события. Пандемия COVID-19 внесла суровые коррективы и вынужденные ограничения в нашу повседневную жизнь. Консолидировав усилия Правительства, работников здравоохранения и всего российского общества, мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией, спасать здоровье и жизни людей. Мы достойно отметили 75-летие Великой Победы, воздали должное беспримерному героизму участников войны и тружеников тыла, отдали дань памяти и уважения ветеранам, всему нашему старшему поколению.

Каждый из нас, невзирая на вынужденные ограничительные меры по предотвращению распространения COVID-19 и связанные с этим социально-политические обстоятельства, весь год плодотворно трудился. Тем, кто дежурит, необходимо ответственно трудиться и в новогоднюю ночь, во время самого главного праздника в году, причем некоторые медработники, по долгу службы, работают вдали от семьи уже много месяцев.

У всех нас были свои победы, большие и не очень. Целый год жители Якутска строили, лечили, ремонтировали, производили, выращивали, обеспечивали, рассчитывали, обучали, изучали, разрабатывали, спасали, помогали, доставляли, украшали, планировали, руководили, выполняли и перевыполняли, в общем, работали на пользу общества, кто, как мог. И весь год мы, конечно же, мечтали о новогодних праздниках, и о том, что уж в следующем-то году все в нашей жизни станет гораздо лучше.

Дорогие якутяне! Искренне желаю, чтобы предстоящие праздничные дни озарили ваши дома лучистым светом радости и счастья, полностью восстановили ваши силы на весь год, до очередного отпуска. Пусть новый 2021 год станет для нас годом новых успехов и достижений, пусть будет он наполнен яркими и светлыми событиями, неожиданными приятными сюрпризами и замечательными переменами к хорошему и лучшему!

Желаю вам и вашим близким благополучия и благосостояния. И пусть священный якутский Белый Бык в 2021 году принесет на своей широкой спине всем нам железное здоровье и благоденствие, мощную позитивную энергию для новых успехов и побед, отгонит все невзгоды, будет добрым и удачным для всех нас!