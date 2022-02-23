Депутат Васильев: России необходимо продолжение воинской славы и чести

Уважаемые земляки! Дорогие Коллеги! Поздравляю Вас с праздником — Днём защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой признательности всем, кто стоит на защите свободы и интересов нашей великой Родины – России!

Мы отчетливо сознаем, что сейчас России как никогда необходимы лучшие проявления мужского характера, продолжение воинской славы и чести. Желаю всем, кто достойно выполнял и выполняет свой воинский долг успехов в ратном труде, крепкого здоровья и благополучия, счастья и мирного неба над головой.

Каждый мужчина — это защитник. Но защитник не только своей Родины, но еще и маленькой ее части — семьи. Поэтому пусть ваши семьи, дорогие мужчины, с вами всегда чувствуют себя как за каменной стеной, и пусть мир и благополучие никогда не покинут ваш дом.

Желаю вам мира, добра и благополучия, крепкого здоровья, веры в свои силы и в свое Отечество!