Депутат Васильев: Праздник каждого, в чьем сердце — гордость за героическую историю нашей страны

Уважаемые горожане Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6 и от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества 23 февраля!

Этот день по праву является всенародным и государственным праздником, яркой календарной датой, олицетворяющей самые героические страницы истории нашей страны, символом беззаветной отваги и преданности Родине. Во все времена, воинская честь, верность долгу, доблесть и мужество были, есть и будут высшими ценностями, вызывающими глубокое уважение современников и потомков.

23 февраля – это праздник каждого из нас, в чьем сердце живут любовь к Отчизне, гордость за славу предков и героическую историю нашей страны, настоящий патриотизм и готовность защищать родную землю.

В этот день мы поздравляем всех, кто выбрал для себя трудную и почетную профессию – службу в рядах Вооруженных сил России, всех, кто уже отслужил, и тех, кому еще предстоит тянуть армейскую лямку, выполняя долг гражданина и Защитника Отечества. Сегодня мы поздравляем всех военнослужащих, а также всех участников вооруженных конфликтов, защищавших в горячих точках планеты интересы Родины, желаем мира и добра вашим родным и близким.

В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и с особым волнением вспоминаем беспримерный героизм, несгибаемую волю к победе, великий воинский и трудовой подвиг воинов-фронтовиков и работников тыла. Победив на полях сражений, освободив народы Европы и Азии от гитлеровского нацизма и японского милитаризма, наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки за считанные десятилетия возродили из послевоенной разрухи родную землю, самоотверженным трудом превратили нашу страну в величайшую державу и вознесли ее к космическим высотам.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Мы сердечно поздравляем вас с Днем Защитника Отчества и выражаем глубочайшую признательность и вечную благодарность за ваш воинский и трудовой подвиг!

С особой радостью поздравляю с 23 февраля всех медработников! Героизм наших старших коллег – врачей, фельдшеров, медсестер, санинструкторов, санитаров, самоотверженно спасавших раненных в боях солдат, нередко ценой собственной жизни, являются для нас высшим примером и нравственным ориентиром в работе.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть нас всегда объединяет гордость за свой народ, наше государство, а также понимание того, что благополучие дорогих нам людей зависит только от наших усилий, упорства и уверенности в своих силах. Счастья, здоровья и удачи вам, вашим родным и близким!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай ВАСИЛЬЕВ.