Депутат Васильев поздравляет с Новым 2020 годом и Рождеством

Уважаемые жители Якутска!

От лица избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, от имени коллектива Якутской республиканской клинической больницы и лично от себя сердечно поздравляю всех с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством!

Наступающий год 75-летия Великой Победы объявлен Главой Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВЫМ Годом Патриотизма. Глава администрации ГО «город Якутск» С.В. АВКСЕНТЬЕВА выступила с предложением назвать 2020 год для столицы Годом Поколений. Патриотизм, искренняя гордость за героическую историю нашей страны, вечная благодарность славным предкам, дедам и прадедам, должны быть присущи настоящему гражданину, каждому порядочному человеку. Преемственность поколений, забота о пожилых, ответственное воспитание детей и юношества – вот необходимые условия для торжества социальной справедливости, прогрессивного развития общества и обеспечения достойного будущего.

Желаю всем встретить новогодние праздники с самыми дорогими сердцу людьми, чтобы радость встреч надолго зарядила вас позитивом и энергией, вдохновила на перспективные проекты и прекрасные планы.

Пусть же принесет Новый год вам и вашим близким достаток и благополучие, здоровье и благосостояние, благоденствие, уют и счастье в семье. Будьте весь год центром для круговерти ярких, радостных происшествий, пусть подхватит вас море позитива, завертит и не отпустит красочный калейдоскоп удивительных, добрых событий! Пусть веселый беззаботный смех и счастливые искорки в глазах дорогих и близких вашему сердцу людей сопровождают вас все 366 дней: от этой новогодней елки – до следующей!

Уважаемые коллеги-медработники! Искренне желаю вам новых успехов и достижений, достойного признания ваших трудов, пусть предстоящие праздничные дни помогут восстановить ваши силы для нашей благородной работы. Дежурантам желаю удачных дежурств, без сложных случаев. Мирного неба нам всем, богатого праздничного стола и много хороших людей за этим столом!

Дорогие якутяне! От всего сердца поздравляю вас с Новогодними праздниками и Рождеством! Желаю вам осуществления планов и исполнения заветной мечты. Пусть вам сопутствует удача во всех делах! Нового счастья в Новом году!