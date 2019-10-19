Депутат Васильев поздравляет с Днем матери

Дорогие женщины Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы, и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем матери Республики Саха (Якутия)!

Материнство – это прекрасный и чудесный дар, пробуждающий в женщине самое высшее и божественное чувство, которое только может быть доступно человечеству – святую материнскую любовь. К этому дару в комплекте прилагаются заботы и волнения о ребенке, бесконечные хлопоты, усталость и бессонные ночи, даже тревоги и страхи. Но, все эти невзгоды перевешивает одна единственная улыбка вашего солнышка, когда он, сказал в первый раз слово «мама», когда сделал свой самый первый в своей жизни шаг, или когда, после болезни, наконец-то, пошел на поправку, или когда, подбежав вприпрыжку, сияя, радостно показал свою первую пятерку в дневнике… Тогда сердце матери захлестывает нежность и любовь, а все трудности сразу исчезают из памяти. Ведь нет большего счастья для матери, чем видеть счастливым своего ребёнка.

С самого начала времен на материнской любви, жертвенности и заботе держится каждая семья, общество и весь мир. Каждый нормальный человек, на земле любит и преклоняется перед своей матерью, а также уважает и почитает каждую женщину, которая гордо несет на себе бремя материнского долга.

Все мы бережно храним в нашей памяти моменты, наполненные абсолютным, безмятежным и всеобъемлющим ощущением счастья. У многих эти воспоминания родом из детства, и связаны они с вами, наши родные и любимые мамы! Вы подарили нам жизнь, весь мир, ничего не требуя взамен, с одним лишь условием, чтобы мы были в этом мире счастливы.

Дорогие женщины, наши сердечные подруги, родившие нам детей. Вы – богини семейного храма, поэтому достойны поклонения и самых дорогих подарков в День матери. Ведь благодаря вам, мы стали отцами прекрасных детей, вы создаете уют в наших жилищах и вдохновляете на новые победы.

Уважаемые бабушки, сколько сердечного тепла и заботы дарите вы своим внучатам! С какой радостью, в их милых лицах, повадках и походке, вы улавливаете поразительное сходство со своими недавними родными детками, которые теперь важно притворяются взрослыми! И еще больше любите всех их за это!

Я от всей души поздравляю с Днем матери всех женщин, жен, подруг, матерей и бабушек, поздравляю всех, кто еще готовится к материнству! Желаю вам здоровья и долголетия, любви, заботы и счастья. Пусть дети и внуки приносят вам радость, пусть в ваших домах всегда живут благополучие, согласие и благоденствие!