Депутат Васильев отчитался перед своими избирателями

4 марта в актовом зале Якутского сельскохозяйственного техникума депутат Якутской городской Думы от одномандатного Алексеевского избирательного округа № 6 ВАСИЛЬЕВ Н.Н. отчитался перед своими избирателями о проделанной депутатской работе за прошедший 2019 год.

На отчет депутата собрались активисты и общественность, а также представители учреждений и организаций Центрального, Строительного и Октябрьского округов, коллеги-медработники и учащаяся молодежь, которые пришли послушать своего депутата. Собравшихся было больше, чем мест, актовый зал ЯСХТ оказался переполнен, пришлось даже принести несколько стульев и табуреток. Всего присутствующих было 180 человек.

На кадрах презентации, которая шла фоном к выступлению депутата, были запечатлены многочисленные городские мероприятия, которые были в течение года организованы Николаем Васильевым, или в которых он принимал деятельное участие. На фотографиях многие присутствующие не без удовольствия узнавали лица свои и своих знакомых.

На сцену в президиум поднялись сам депутат Н.Н. Васильев, зам. главы ГО «город Якутск» П.Н. КИРИЛЛИН, зам. председателя Якутской городской Думы Е.И. ЕВСИКОВА, директор Якутского сельскохозяйственного техникума А.П. САМСОНОВ, коллега-депутат, директор Республиканского комплексного центра социального обслуживания Н.Н. ПАХОМОВА, начальник Управления Строительного округа С.А. МИХАЙЛОВ, начальник Управления Октябрьского округа Л.А. ВОРОБЬЕВА, зам. начальника Управления Центрального округа А.Г. СЛЕПЦОВА.

Николай Васильев сердечно поблагодарил избирателей за помощь в работе. С чувством глубокой признательности он приветствовал представителей нашего героического старшего поколения, ветеранов, которые пришли на отчет: «Этот год – Год патриотизма, Год поколений, Год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Он очень важен для всех нас, мы должны всегда чувствовать неразрывную связь времен, свою ответственность перед теми, кто построил, защитил и сделал нашу страну великой, а также перед нашими потомками, которым мы должны вручить нашу родную землю успешной и процветающей», — сказал депутат своим избирателям.

Также Николай Васильев тепло поздравил присутствующих женщин с наступающим весенним праздником – Международным женским днем 8 марта.

В своем выступлении Николай Васильев отчитался о своей работе в двух органах Якутской городской Думы: в Постоянной комиссия по местному самоуправлению, законности и регламенту, в которой он является председателем, и Постоянной комиссии по социальной политике, в которой он раньше председательствовал, а теперь является деятельным членом.

Постоянная комиссия ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту это важный компонент в фундаменте развития в Якутске местного самоуправления. В число основных целей и задач постоянной комиссии входит обеспечение законности всех решений, принимаемых Якутской городской Думой, юридической легитимности ее нормотворческой работы. Постоянная комиссия по социальной политике осуществляет контрольные полномочия над муниципальными структурами, такими как: Управление образования, Управление спорта, Комиссия по делам несовершеннолетних, Управление культуры и духовного развития Окружной администрации ГО «город Якутск» и т.д.

Была проделана большая организационная и подготовительная аналитическая работа. Все вопросы, поступившие в адрес Якутской городской Думы согласно годовому плану нормотворческой деятельности, были рассмотрены в установленные регламентом сроки, решения, принятые по ним, адекватно и максимально точно отвечали интересам социально-экономического развития города Якутска и жизненным интересам наших избирателей.

Николай Васильев регулярно проводит личный прием избирателей. Тем же, кому не удалось по разным причинам попасть на прием, без труда могут встретиться с ним, ведь его рабочее место — Якутская республиканская клиническая больница, где он уже много лет трудится главным врачом.

После выступления депутат Васильев отвечал на вопросы из зала. Каждый выступающий, получив в руки микрофон, благодарил депутата Васильева за решенную когда-то проблему и оказанную помощь, а затем задавал новый вопрос, требующий решения. Выступали представители учреждений и общественных организаций округов, активисты и ветераны: ДМИТРИЕВА В.И. — председатель Совета ветеранов Центрального округа; неравнодушный горожанин ТИМОФЕЕВ А.Н., активист АСТАШЕНКО С.Н., староста дома БРОНОВА Л.Ю., председатель ТСЖ ДОБРОХОТОВА Н.В., бригадир квартала многоквартирных домов ДЕНИСОВА М.К., ветеран НИКОЛАЕВ П.Д. и другие.

Много теплых слов сказали и коллеги депутата Васильева по городской работе. Зам. председателя Якутской городской Думы Евсикова Е.И. отметила, что Николай Николаевич – один из самых опытных, мудрых и активных депутатов, всегда и везде отстаивающий интересы своих избирателей. Зам. главы ГО «город Якутск» П.Н. Кириллин пожелал Николаю Николаевичу новых успехов и здоровья. Остальные коллеги также высказали Николаю Васильеву свои добрые пожелания.

Студенты Якутского сельскохозяйственного техникума и Якутского колледжа технологии и дизайна от души поблагодарили депутата Николая Васильева за помощь и участие в организации спортивных и культурных мероприятий. Студентки Якутского колледжа технологии и дизайна КУЛБАЕВА А.Д. и НИКИТИНА Д.Е. в ознаменование 75-летия Великой Победы подготовили и выпустили сборник «Патриотическое воспитание молодежи на примере биографического изучения детей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг», один экземпляр сборника они подарили Николаю Васильеву.

Все выступающие предлагали оценить работу депутата Николая Васильева на «5». Настроение в зале было приподнятое. Следующей частью отчета – торжественной, было награждение почетными грамотами и благодарственными письмами всех тех, кто оказывает поддержку и содействие в депутатской работе. Всего было награждено 19 горожан, внесших большой вклад в развитие Алексеевского избирательного округа за 2019 год. Кроме того, Николай Васильев в честь наступающего Международного Дня 8 марта вручил женщинам ветеранам и активистам именные поздравительные открытки и подарки.

В заключение можно привести слова, случайно услышанные в коридоре от одного из присутствовавших в зале избирателей, когда все уже расходились: «Я думал, будет скучный отчет, а это похоже на праздник какой-то!»

А на следующий день депутат Николай Николаевич Васильев уже поехал поздравить на дому участницу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. КОПТЕЛЕВУ Лилию Николаевну с Международным Женским Днем и 75-летием Великой Победы, а также навестить победителя Сталинградской битвы участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Петра Прокопьевича РЫБКИНА. Лилии Николаевне были торжественно вручены юбилейные медали в честь Великой Победы: от президента Российской Федерации В.В. ПУТИНА, от главы Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВА и главы ГО «город Якутск» С.В. АВКСЕНТЬЕВОЙ. Петру Прокопьевичу вручили юбилейную медаль в честь Великой Победы от главы ГО «город Якутск» С.В. Авксентьевой. На встрече с депутатом наши замечательные ветераны в этом году не смогли принять участие, по понятной причине, поэтому Н.Н. Васильев вместе с представителями Управления Центрального округа и навестил своих постоянных избирателей, чтобы выразить глубокую признательность и огромную благодарность за героический подвиг во время войны, за ударную работу в послевоенные годы и за активное участие в общественной жизни Якутска уже много лет. Будьте счастливы наши дорогие ветераны, живите еще много лет, радуйте своих родных и близких. Желаем вам всего самого доброго!