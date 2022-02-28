Депутат Сергей Черных прокомментировал, как отразится корректировка бюджета и ситуация в Украине на якутянах

Финансирование муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни горожан, будет увеличено. Данный шаг стал возможным, благодаря увеличению доходной части бюджета г. Якутска на 2022 год на сумму 494,4 млн. руб., также общий объем расходов увеличивается на данную сумму. При этом бюджет текущего года составил 22 млрд. руб.

Напомним, 25 февраля на постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы депутаты рассмотрели внесение корректировок в бюджет. Как это отразится на жителях города, прокомментировал председатель комиссии Сергей ЧЕРНЫХ.

«За счет поступления дополнительных доходов, будет увеличена доходная и расходная часть местного бюджета. Большую часть этих средств направят на сферу образования и решение социальных вопросов. Кроме того, поступит новая техника для уборки города, будет продолжена работа по благоустройству внутриквартальных территорий и общественных пространств.

Увеличение расходов, направленных на улучшение качества жизни горожан, на комиссии согласовано, но нам в течение 2022 года предстоит серьезная работа по наполнению денежными средствами отрасли ЖКХ, это касается уборки дорог, улиц. Здесь нужно отметить, что на данный момент существует дефицит денежных средств, которые жизненно необходимы для деятельности наших муниципальных коммунальных предприятий. Мы обязаны изыскать эти средства, возможно, с помощью республиканского бюджета», — сказал Сергей Викторович.

Безусловно, корректировка бюджета позволит решить наиболее актуальные задачи по улучшению качества жизни горожан, ремонту и содержанию дорог. Но в свете последних событий, на фоне военной операции России в Украине, вслед за ростом курса доллара и евро в магазинах бытовой техники и не только цены в г. Якутске стремительно выросли. Вместе с тем растет и обеспокоенность населения, после объявления санкций российским банкам и намерению запада изолировать их от международной финансовой системы, многие бросились снимать наличные.

Депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Сергей Черных призвал якутян не поддаваться панике.

«Боевые действия на Украине это вынужденная спецоперация. Президент России Владимир Путин заявил о намерении «демилитаризировать» войска в регионе, остановить нацизм и бандеровцев, чтобы жители Донбасса не жили в бесконечном страхе в условиях длительной войны, которая тянется еще с 2014г.

Жителям Донецкой и Луганской народных республик в России будет предоставлена помощь в размещении, питании, трудоустройстве. Кроме того, принято решение о сборе гуманитарной денежной помощи.

Я не вижу смысла поспешно снимать наличные в банкоматах, поскольку гарантирована государственная поддержка. Деньги с карт не заберут, так как счета находятся в российских банках, даже при временной блокировке карт, деньги не исчезнут. Многие работодатели перешли на карту «МИР», но не уверен, что Россию отключат от международных платежных систем «VISA» и «Master Card».

Мировой экономике невыгодно терять свой бизнес в самой большой стране мира с населением свыше 140 млн. человек. Когда идут расчеты кредитными картами, это позволяет им получать серьезные доходы от данной деятельности. Поэтому деньги вместе с провайдером не исчезнут.

Из-за введенных и еще планируемых санкций западных стран, наша страна начнет испытывать некоторые трудности. Уверен, что поддаваться панике и совершать необдуманные покупки совершенно неправильно. Если решили потратить денежные средства, то стоит приобретать те товары, приобретение которых ранее планировалось», — резюмировал Сергей Черных.

С санкциями запада и ростом курса доллара и евро к рублю, наша страна сталкивается не в первый раз, если мы смогли выстоять в 2014г., после присоединения Крыма, то выстоим и в этот раз. Зато будет развиваться местное товаропроизводство и импортозамещение, потому что каждый кризис приводит к развитию новых направлений.