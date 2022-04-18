Депутат сделал любимой предложение!

Депутат Ил Тумэна, директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий СЕМЕНОВ сделал предложение! О чем сообщил в соцсети.

— ЛУЧШЕ ПОЗДНО ЧЕМ НИКОГДА…

Друзья…

Сегодня я сделал предложение своей Женщине, которая является для меня всем смыслом моей жизни, это уникальный и замечательный человек, который подарил и воспитал наших замечательных детей, человек, который на протяжении многих лет поддерживал и являлся для меня надёжным тылом и оплотом.

Спасибо тебе, Милая Моя, за твою беззаветную любовь и преданность, солнышко моё! Люблю тебя всей душой и сердцем, родная моя.