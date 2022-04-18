18.04.2022
08:40
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Светская хроника

Депутат сделал любимой предложение!

Депутат Ил Тумэна, директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий СЕМЕНОВ сделал предложение! О чем сообщил в соцсети.

 — ЛУЧШЕ ПОЗДНО ЧЕМ НИКОГДА…

Друзья…

Сегодня я сделал предложение своей Женщине, которая является для меня всем смыслом моей жизни, это уникальный и замечательный человек, который подарил и воспитал наших замечательных детей, человек, который на протяжении многих лет поддерживал и являлся для меня надёжным тылом и оплотом.

Спасибо тебе, Милая Моя, за твою беззаветную любовь и преданность, солнышко моё! Люблю тебя всей душой и сердцем, родная моя.

Кольцо для любимой депутат выбрал из белого золота с бриллиантом в лаконичном, современном исполнении.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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