Депутат Сардана Авксентьева раскрыла тайну

В интервью Первому Русскому каналу депутат Госдумы Сардана Авксентьева рассказала, что верит в вакцинацию

Народный избранник и ее семья вакцинировались и верят в это. И вакцинировалась она не ради QR-кода, пояснила привитая Сардана Авксентьева. Напомним, ранее депутат уходила на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом, хотя привитым гражданам самоизоляция необязательна, чем вызвала недоумение в обществе.

Далее в интервью Сардана Владимировна мимоходом упомянула, о некоем городе, где опасно высаживать людей из транспорта.

Ведущему «трибуны и голоса русского православного большинства» Юрию Пронько пришлось пояснить зрителям, что речь идет о городе Якутске.

Ну что ж, посмотрим, как будет голосовать фракция и лично Авксентьева 16 декабря, когда в Госдуме будет рассматриваться законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Заметим, что в интервью Первому Русскому каналу простая новая русско-якутская депутат Сардана Авксентьева пообещала проголосовать против. А не как 24 ноября 2021 года.

Опрос на нашем сайте показал, что подавляющее большинство жителей Якутска против введения QR-кодов на транспорте.