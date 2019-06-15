Депутат поздравляет с праздником

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю всех, кто избрал своим жизненным призванием охрану здоровья людей, этот нелегкий, но самый благородный и гуманный труд медицинского работника! Я поздравляю всех врачей, медсестер и медбратьев, акушерок, фельдшеров, лаборантов, санитарок, технический персонал лечебно-профилактических учреждений, научных работников, педагогов медицинских высших и средних учебных заведений, специалистов по организации здравоохранения, сотрудников страховых медицинских компаний, всех, чья работа связана с диагностикой и лечением пациентов, реабилитацией и профилактикой, родовспоможением и катамнезом. В крупнейших столичных медицинских центрах, в небольших сельских фельдшерско-акушерских пунктах – везде работаем мы, медработники, и каждый день защищаем здоровье и спасаем чьи-то жизни.

«Люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, выказывая удивительное единение мастерства и человечности, стоят превыше всех великих на этой земле», — писал знаменитый Франсуа-Мари Аруэ Вольтер, не признававший ничьих авторитетов, кроме врачей. Единение мастерства и человечности – лучше не скажешь о нашей профессии, дорогие коллеги. Вот уже более 150 лет новой и новейшей истории врачи, средний и младший медперсонал всего мира, своим примером задают человечеству высокую планку гуманизма и верности своему долгу, проявляя подлинный героизм и самопожертвование во время мировых войн и кровавых военных конфликтов.

В нашей стране медработники всегда пользовались особенным уважением и любовью народа. Уже в 19 веке славились великий хирург и гуманист профессор Пирогов, так много сделавший для защиты здоровья и жизни пациентов и облегчения жизни трудового народа; доктор Гааз, который за свой счёт лечил простых людей и защищал их права. Современники с изумлением писали, что даже матёрые разбойники, повстречав Гааза, возвращающегося вечерней порой после лечения очередного бедного пациента, уважительно снимали перед врачом шапки и вызывались проводить до дома, чтобы никто не посмел его обидеть.

Бессмертной славой покрыли себя героические советские медработники, создавшие самую передовую и эффективную для своего времени систему здравоохранения, а во время Великой Отечественной войны самоотверженно спасавшие жизни и здоровье солдат и мирного населения на фронте и в тылу. Беззаветный подвиг советских врачей, медсестер и санинструкторов, которые ценой собственной жизни выносили из-под огня раненных бойцов, навеки занесен на самые славные страницы истории цивилизации, как пример высоты человеческого духа, великого гуманизма и верности долгу.

Уважаемые коллеги, своим каждодневным упорным трудом вы достойно продолжаете славные традиции великих врачей и сестер милосердия России, героизма советских медработников. Люди идут к вам со своими страданиями, вверяют в ваши руки свое здоровье и здоровье своих близких. Вы всегда готовы прийти на помощь, вернуть надежду, утолить боль, поставить на ноги, подарить семьям и близким счастье от обретения родного человека, спасенного от смерти и избавленного от страданий. Ведь медицинский работник – гораздо больше, чем просто профессия. Это еще и особый тип душевной организации с потребностью всегда помогать людям, решительно, без колебаний брать на себя ответственность за жизнь чужого человека и бороться за нее до победного конца.

Дорогие ветераны здравоохранения, наши старшие товарищи, научившие нас столь многому, щедро делившиеся с нами секретами мастерства и бережно передавшие нам эстафету корпоративной чести и освященных веками медицинских традиций! Прекрасного вам праздника, замечательного настроения и отличного самочувствия, мы всегда будем равняться на ваши трудовые достижения и победы, достигнутые самоотверженной работой, патриотизмом и подлинным человеколюбием.

Носить почетное звание российского медработника – это означает быть высокообразованным, дисциплинированным и ответственным специалистом, с чувством человеколюбия и желанием помочь ближнему. Мы представляем собой реальную многомиллионную силу, которая сплотившись и скоординировавшись, может и должна влиять на все общество, задавать правильный социальный вектор развития, вызывать положительные сдвиги в экономике и даже политике. Это наша главная задача в нынешнее непростое время.

Дорогие коллеги! Искренне желаю вам терпения в вашем нелегком труде, крепкого здоровья, признательности коллег и благодарности пациентов, радости от достижений и просто так, любви дорогих вам людей и материального благосостояния! Пусть вам сопутствует успех, с везением каждый день в придачу, и пусть сбываются мечты, и улыбается удача! Пусть ваши родные и близкие, будут здоровы, счастливы и благополучны! Мира всем нам и хорошего веселого праздника!

Главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», к.м.н., врач-гастроэнтеролог, Заслуженный работник здравоохранения РФ, Заслуженный врач РС(Я), депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6 ВАСИЛЬЕВ Н.Н.