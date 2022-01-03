Депутат-популист обвинил Сардану Авксентьеву в невероятном

Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью журналисту Антону Красовскому обвинил экс-мэра Якутска в невероятных тратах на убийство бродячих собак в годы ее правления. Интервью получило такой огромный резонанс, что Сардана Авксентьева даже была вынуждена ограничить упоминание ее инстаграма. Сейчас якутяне ждут достойный ответ Владимиру Владимировичу от Сарданы Владимировны. Ведь как раз в эти дни, депутат от «новых людей» собирается приехать в свой родной Якутск, о котором она говорит, как об отдельно взятом городе — 11 января.

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