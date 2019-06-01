Депутат Николай Васильев поздравляет с Международным Днем защиты детей

Уважаемые горожане Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы, поздравляю вас со знаменательной календарной датой – 1 июня, Международным Днем защиты детей!

Этот день в нашей стране издавна является праздничным для детворы, ведь это первый день летних каникул, это начало трех чудесных месяцев, наполненных отдыхом и играми, купанием и рыбалкой, поездками в деревню к бабушке, или даже с родителями на море, весёлый калейдоскоп летних красок, новых впечатлений и интересных приключений. Ребенок всё воспринимает ярче, острее, жадно впитывает повседневные впечатления всем своим маленьким сердцем. Даже такие маленькие в наших взрослых глазах события, как поездка всей семьей на природу, семейный праздник с тортом, поход с родителями в кино или цирк, могут оставить в детской душе самые яркие и добрые, незабываемые впечатления, о которых ваш ребенок будет с теплотой вспоминать потом всю жизнь.

Для нас 1 июня – это день, когда мы, взрослые дяди и тёти, еще раз должны осознать и договориться между собой, что защита и воспитание всех детей – это наш общий долг. Мы должны обеспечить всем детям добрую, безопасную, комфортную жизненную среду. Каждый ребёнок, независимо от материального благосостояния семьи, должен расти в любви, органично развиваться физическом, умственном, культурно-нравственном отношениях, должен иметь возможность развить и реализовать свои способности и таланты, чтобы вырасти полноправным членом нашего общества, зрелой личностью и настоящим гражданином.

В воспитании и защите ребенка приоритетна роль семьи. Именно семья, как субъект первичной социализации ребенка закладывает фундаментальные основы его нравственного воспитания, мировоззрения и навыки социального общения. Если семьи нет, то ответственность за защиту и заботу о таких детей несёт всё общество.

Наш общий долг – приложить максимальные усилия для защиты здоровья, прав, законных интересов каждого ребёнка. Ведь сегодняшние здоровые, сильные, умные, добрые дети – это гарантия процветающего будущего нашего народа, благополучной Якутии, могучей и великой России!

От всего сердца желаю вам и вашим детям крепкого здоровья и незабываемых впечатлений от предстоящего летнего отдыха. Пусть в каждой семье будет благосостояние и достаток, согласие и любовь, пусть у всех детей будет счастливое и беззаботное детство! С началом нашего долгожданного якутского лета!

Депутат Якутской городской Думы, Председатель Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай Николаевич ВАСИЛЬЕВ