08.09.2022
14:20
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Общество

Депутат Николай Васильев провёл приём граждан

6 сентября, в рамках недели приема граждан по вопросам образования, организованной Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в РС(Я),  личный прием провёл депутат Якутской городской Думы,  главный врач ГБУ РСЯ ЯРКБ Николай Васильев.

Проблемы, с которыми якутянин  пришли к депутату, касались в основном сферу образования и здравоохранения. Многодетная мама, переехавшая в г. Якутск с пос. Депутатский попросила помочь трудоустроиться по специальности педагога дополнительного образования,  стаж 22 года и решить вопрос выплат социальных пособий,  так как ей периодически отказывают.
Также поступило предложение от председателя общественного совета «Мамонтёнок» Гороховой М.Д. о содействии в организации обучения мам детей инвалидов с ОВЗ по программам дополнительного профессионального образования по специальности «Медицинская сестра по уходу за больными». Кроме этого Николай Николаевич взял на контроль просьбы граждан, связанные с оказанием медицинской помощи.

Все обращения и просьбы граждан были внимательно выслушаны, изучены, по каждому вопросу даны консультации, совместно с заявителями определен план дальнейшей работы. По каждому из обращений будут составлены и направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

Фото: Пресс-службы ЯРКБ
Источник: Пресс-служба ЯРКБ

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