Депутат Николай Васильев провёл приём граждан

6 сентября, в рамках недели приема граждан по вопросам образования, организованной Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в РС(Я), личный прием провёл депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РСЯ ЯРКБ Николай Васильев.

Проблемы, с которыми якутянин пришли к депутату, касались в основном сферу образования и здравоохранения. Многодетная мама, переехавшая в г. Якутск с пос. Депутатский попросила помочь трудоустроиться по специальности педагога дополнительного образования, стаж 22 года и решить вопрос выплат социальных пособий, так как ей периодически отказывают.

Также поступило предложение от председателя общественного совета «Мамонтёнок» Гороховой М.Д. о содействии в организации обучения мам детей инвалидов с ОВЗ по программам дополнительного профессионального образования по специальности «Медицинская сестра по уходу за больными». Кроме этого Николай Николаевич взял на контроль просьбы граждан, связанные с оказанием медицинской помощи.

Все обращения и просьбы граждан были внимательно выслушаны, изучены, по каждому вопросу даны консультации, совместно с заявителями определен план дальнейшей работы. По каждому из обращений будут составлены и направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.