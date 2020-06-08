Депутат Николай Васильев поздравляет социальных работников

Уважаемые социальные работники города Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа №6 и от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем социального работника!

Триста девятнадцать лет назад российский царь Петр I, по праву именуемый потомками Великим, издал знаменитый указ от 8 июня 1701 года № 1856 «Об определении в домовых святейшего Патриархата богадельни неимущих, больных и престарелых. С того дня, фактически, и начинается история профессии социального работника в нашей стране.

Российское государство гарантирует своим гражданам, относящимся к незащищенным слоям населения, экономическую, социальную, правовую защиту и поддержку, а также помощь в быту для престарелых, инвалидов, неизлечимо больных и некоторых других категорий. Всю эту гуманнейшую работу делаете вы, уважаемые социальные работники.

Ваш благородный труд чрезвычайно востребован и жизненно необходим нашему обществу для восстановления социальной справедливости. Крайне важно, чтобы каждый пожилой или престарелый человек, или человек с ограниченными возможностями, получал необходимую помощь, чтобы каждый ребенок, оставшийся без родителей, был окружен вниманием и заботой.

Вы помогаете людям, чьи возможности ограничены в силу преклонного возраста или состояния здоровья, вы заботитесь о тех, кто нуждается в вашей поддержке, обеспечиваете защиту их прав, а, главное, согреваете людей своим душевным теплом, словами искреннего участия, доброй улыбкой.

Благодаря вашему трудолюбию, энтузиазму и добрым сердцам, пожилые люди и инвалиды получают возможность жить полнокровной жизнью, реализовывать себя, чувствовать свою востребованность. Ваша работа дарит детям-сиротам возможность вырасти достойными гражданами, полноценными членами общества, которые способны в дальнейшем самостоятельно добиться жизненного успеха.

В день вашего профессионального праздника мы выражаем вам глубокую благодарность за неоценимый вклад в стабильность нашего общества и за ту веру в социальную справедливость, которую вы возвращаете людям, попавшим по разным причинам в сложную жизненную ситуацию.

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долголетия, удачи, прекрасного самочувствия и хорошего настроения на каждый день, материального и душевного благополучия, а также новых побед, увенчанных достойным вознаграждением.

Главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6 Николай Васильев.