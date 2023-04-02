Депутат Николай Васильев поздравляет с днём отца

Уважаемые горожане Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6 и от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы всей души поздравляю вас с республиканским праздником Якутии – Днем Отца!

Этот день ежегодно празднуется каждое первое воскресенье апреля в ознаменование заслуг наших уважаемых отцов, дедов и прадедов, чьими крепкими мужскими руками построены город Якутск, все города, поселки и сёла Якутии, народное хозяйство нашей республики.

Среди якутян немало тех, кто является достойным примером ответственного отношения к отцовству, когда глава семьи не только ее опора, кормилец, но еще и защитник, друг и наставник для своих детей. Особого уважения заслуживают многодетные отцы и те, кто воспитывает детей в одиночку. И этот праздник является признанием первостепенной роли отцов в жизни семьи, их социальной ответственности в воспитании и гражданском становлении подрастающего поколения. Значение отца в жизни каждого человека невозможно переоценить. В жизни каждого из нас отец играет важную роль, являясь гарантом защиты, мудрым советчиком и другом. Отец — защитник мира и покоя в семье. Особенно важна роль отца в становлении и развитии личности сыновей, воспитания в них чувства ответственности, уважения к женщине, безграничной любви в своей Родине. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, уважения и любви, понимания и поддержки со стороны близких, финансового благополучия, удачи и успехов. Пусть у вас всегда будет повод для гордости за своих детей, а у них – благодарное отношение и стремление следовать вашему достойному примеру!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай ВАСИЛЬЕВ.