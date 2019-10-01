Депутат Николай Васильев поздравляет с Днем пожилых людей

Уважаемые горожане!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, от лица Якутской республиканской клинической больницы и лично от себя, сердечно поздравляю вас с Международным Днем пожилых людей! В нашей стране День пожилого человека – особый день, потому что он связан с самыми теплыми воспоминаниями у большинства россиян и граждан ближнего зарубежья. Пожилые люди – это наши матери, отцы, бабушки и дедушки, старшие родственники. Сколько же душевного тепла, любви и заботы, подарили вы нам, сколько мудрых жизненных уроков доброты преподали, ничего не требуя взамен, только за то, что мы имели счастье быть вашими детьми и внуками!

Почти каждый из нас бережно хранит в душе дорогие воспоминания о беззаботном отдыхе в уютном бабушкином доме, вкуснейших пирожках, о первой рыбацкой зорьке вместе с добрым и всезнающим дедом, о бесконечном терпении и безграничной любви, которые мы получали в детстве, даже не задумываясь, насколько это бесценно и важно. И, вот теперь, по прошествии многих лет, мы, наконец-то, понимаем всю правду народной поговорки: «Настоящие дети – это внуки!», и, всем сердцем любим, лелеем и балуем уже своих внуков, невольно возвращая в вечный круговорот жизни тот мощный заряд сердечного тепла, бескорыстной любви, житейской мудрости, которые вложили в нас наши старшие родные.

Мы живем в великой стране, которую создали и защитили наши славные предки. Неустанными трудами наших отцов, дедов и прадедов, матерей, бабушек и прабабушек, наше государство заняло ведущее место на мировой арене, долгое время возвышенные идеи, которые вдохновляли наш народ на великие военные и трудовые подвиги, владели и самыми прогрессивными умами человечества. Сегодня во многих отраслях народного хозяйства мы пользуемся плодами их самоотверженного беззаветного труда!

Благодаря героическому старшему поколению, наша страна гордо прошла победителем через разрушительные войны, преодолела послевоенные тяготы и лишения, сохранив при этом человечность и дружбу народов. Сегодня, дорогие наши пожилые и престарелые граждане, вы с удивлением, а иногда и с горечью, видите, что жизнь изменилась, и люди уже другие. И ваша смиренная мудрость и громадный жизненный опыт помогают вам пытаться понять сегодняшних молодых, и, во многом, прощать нас за те ошибки, которые мы сейчас творим, даже не ведая об этом. Вы часто поддерживаете нас в трудную минуту дельными советами, ободряете в нужный момент добрым словом, делитесь своим бесценным опытом.

У нашего общества неоплатный долг перед старшим поколением. Только неустанной заботой и уважением к своим старшим родственникам, коллегам, ветеранам, заслуженным людям, мы можем частично этот долг вернуть. Необходимо постоянно помнить об этом, в память о боевых и трудовых заслугах всегда приглашать на профессиональные, общегосударственные и народные праздники наше старшее поколение, навещать их на дому, если они не в состоянии передвигаться. Надо всячески помогать и содействовать нашим пожилым и престарелым гражданам, чтобы они тоже могли жить полноценной, радостной жизнью.

Уважаемые пожилые горожане! От всей души поздравляю вас с международным Днем пожилых людей! Мы благодарим вас за всё, что вы создали для будущих поколений! Хорошего самочувствия вам, долгих лет жизни, тепла, заботы и понимания ваших близких. Пусть каждый новый день обязательно приносит вам радостные новости, пусть будут здоровы, счастливы и успешны ваши дети, внуки и правнуки, благосостояния и благоденствия вам и вашим родным!

Дорогие наши старшие родные! Ваша доброта, мудрость, любовь и забота всегда живут в наших сердцах! Будьте счастливыми, благополучными и здоровыми много лет! Дьоллох буолуҥ! Чэгиэн чэбдик сылдьан уhун үйэлэниҥ!

Главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6 Васильев Н.Н.