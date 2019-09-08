Депутат Николай Васильев поздравляет с Днем города

Уважаемые жители Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа №6 и от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы сердечно поздравляю вас с Днем города! Этот прекрасный праздник особенно примечателен тем, что один раз в году, в сентябре, все жители Якутска получают реальную возможность ощутить свое единство, понять, что все мы хотим одного и того же: чтобы наш город с каждым годом развивался, молодел, становился красивее, удобнее, безопаснее, чище и уютнее.

Все мы все разные, и это прекрасно. Но, когда на площадях и улицах проходят праздничные мероприятия и концерты, гремит праздничная музыка, все жители Якутска получают возможность объединиться. Сегодня мы все – единая, отдыхающая после заслуженной рабочей недели, веселая и беззаботная городская публика.

Сегодня мы – праздничная толпа, радостная, неторопливая, улыбающаяся и приветствующая знакомых, нарядная, многоголосая и шумная, со звонкими детскими голосами, со смехом и шутками молодых, степенными комментариями пожилых, с интересом слушающая и аплодирующая эстрадным выступлениям, с удовольствием глазеющая на выставки и мероприятия.

Мы гордимся своим городом, ведь достижения и слава Якутска складываются из наших с вами свершений и побед. История нашего города – это история жизни и созидательного труда горожан, его населяющих, это наша с вами история! Главное богатство Якутска – это трудолюбивые, энергичные и целеустремленные горожане, мастера своего дела, которые проектируют, строят, ремонтируют, транспортируют, производят, лечат, учат, изучают, открывают, занимаются бизнесом, защищают правопорядок, выращивают, украшают, несут свет культуры и искусства – все на благо общества! Мы гордимся нашими замечательными земляками, нашим славным городом, который из года в год все растет, становится более современным и комфортабельным.

Сентябрь – это первый учебный месяц для школьников и студентов – поколениям, которым предстоит в будущем перенять у нас эстафету и продолжать развивать и совершенствовать наш город и всю республику. И вашими достижениями и победами мы когда-нибудь обязательно будем гордиться, дорогие наши дети и внуки!

Дорогие горожане! Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем города Якутска! Каждый год мы с удовольствием отмечаем этот праздник. У каждого из нас этот осенний день связан со своими воспоминаниями, но хочу пожелать вам главное – пусть эти воспоминания всегда ассоциируются с яркими красками, праздничным настроением, радостными лицами родных, близких, друзей и знакомых! День города – это праздник, который призван объединить всех нас, для кого наш Якутск стал родным домом. И пусть весь день сегодня не покидает вас ощущение праздника, отличное настроение, чувство радости жизни!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6, Главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Васильев Н.Н.

