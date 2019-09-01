Депутат Николай Васильев поздравляет с 1 сентября

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда и родители, дорогие школьники и студенты!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, и лично от меня, примите самые искренние и сердечные поздравления с 1 сентября – Днем знаний, с началом нового учебного года!

1 сентября – это праздник, который запоминается на всю жизнь и всегда занимает одно из главных мест в череде календарных дат каждой семьи. Сегодня для первоклассников в первый раз прозвенит школьный звонок. Маленьким девочкам и мальчикам предстоит путешествие в увлекательный мир знаний, удивительных открытий и новых встреч, для них начнется новая, замечательная и захватывающая школьная жизнь. А для выпускников начнется очень важный учебный год, который во многом определит ориентиры и направления их будущих жизненных планов. Дорогие школьники и студенты! Пусть ваш предстоящий учебный год будет успешным для вас, путь к знаниям будет интересным и полным побед и достижений, пусть рядом с вами всегда будут верные друзья и мудрые наставники!

Особую признательность хочется выразить учителям и преподавателям. Мы от всей души благодарны вам за ваш профессионализм, верность своему благородному призванию, терпение, щедрость души, за те знания, умения и навыки, которые вы передаете нашим детям. Желаю вам, уважаемые педагоги, крепких нервов и энергии, творческого вдохновения и профессиональных удач, любви и уважения ваших учеников, признания их родителей!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Пусть у вас будет много поводов для гордости за своих детей и не будет никаких причин для волнений!

С праздником 1 сентября! Хороших всем оценок, крепкого здоровья, благополучия, достатка, позитивных эмоций, ярких событий и радостных открытий! В добрый путь в страну знаний!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай Васильев.

