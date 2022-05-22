22.05.2022
10:11
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Общество

Депутат Николай Васильев поздравил выпускников с последним звонком


Традиционно в конце учебного года в дни последних звонков депутат Городской Думы Николай Васильев посещает образовательные организации и встречается с выпускниками. «Последний звонок — это настоящий, искренний праздник и для школьников, и для родителей, и, конечно же, для учителей, которые на протяжении всего времени вкладывали в детей свою душу и сердце, помогали ребятам приобретать новые знания, применять их в будущем»,- отметил Николай Васильев во время торжественной линейки последнего звонка в средней общеобразовательной школе #7. В этом году учебное заведение выпускает 156 ребят. Активиста школы, одного из лучшего ученика седьмой школы столицы  Дайбаннырова Ивана отметил лично депутат за успешную учебу, за лучшие результаты в городских и республиканских олимпиадах. 

Также благодарностью депутата отмечена ученица 11 А класса средней общеобразовательной школы #5 Галина Чегодаева. Она не только активистка школы, но и призёр многих Всероссийских Олимпиад. В своём выступлении во время последнего звонка в пятой школе Николай Николаевич поздравил ребят с памятным днём в их жизни. « Поздравляю с успешным завершением ещё одного жизненного рубежа,  пусть и дальнейший ваш путь пройдёт так же ярко и незабываемо,  как выпускной бал. Постарайтесь внимательно отнестись к выбору профессии и не забывайте школьных друзей и учителей. Идите своей дорогой смело глядя вперёд и не бойтесь трудностей!» 


Также сегодня, в свой день рождения, Николай Васильев стал почетным гостем на последнем звонке Саха гимназии Якутска. Именно это учебное заведение может похвастаться необычными выпускниками- нынче школу заканчивают тройняшки Соловьевы — Анастасия, Арина и Анита. Девочки втроём учатся успешно, с малых лет введут активный образ жизни и участвуют во многих республиканских конкурсах, соревнованиях. Николай Васильев выразил благодарность Степаниде Саввичне Соловьевой- матери многодетной семьи.-Воспитывать пятерых- это ответственный каждодневный труд, а развивать и создавать условия для успеха тройняшек-это настоящий подвиг. Именно поэтому она яркий пример будущим матерям. Поставить на ноги детишек, дать им хорошее образование, воспитать их патриотами своей страны — это огромная ценность для города, для общества, для России в целом. В прямом смысле слова будущее страны находится в ваших руках. И особенно в Год Матери в нашей Якутии все мы это должны понимать. — отметил депутат. 
Выпускников впереди ждут экзамены и поступление в высшие и средние учебные заведения. Делаем всем ребятам удачи и успехов. Самое главное — быть уверенным в своих силах и возможностях.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ЯРКБ.

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