Депутат Николай Васильев поздравил выпускников с последним звонком



Традиционно в конце учебного года в дни последних звонков депутат Городской Думы Николай Васильев посещает образовательные организации и встречается с выпускниками. «Последний звонок — это настоящий, искренний праздник и для школьников, и для родителей, и, конечно же, для учителей, которые на протяжении всего времени вкладывали в детей свою душу и сердце, помогали ребятам приобретать новые знания, применять их в будущем»,- отметил Николай Васильев во время торжественной линейки последнего звонка в средней общеобразовательной школе #7. В этом году учебное заведение выпускает 156 ребят. Активиста школы, одного из лучшего ученика седьмой школы столицы Дайбаннырова Ивана отметил лично депутат за успешную учебу, за лучшие результаты в городских и республиканских олимпиадах.



Также благодарностью депутата отмечена ученица 11 А класса средней общеобразовательной школы #5 Галина Чегодаева. Она не только активистка школы, но и призёр многих Всероссийских Олимпиад. В своём выступлении во время последнего звонка в пятой школе Николай Николаевич поздравил ребят с памятным днём в их жизни. « Поздравляю с успешным завершением ещё одного жизненного рубежа, пусть и дальнейший ваш путь пройдёт так же ярко и незабываемо, как выпускной бал. Постарайтесь внимательно отнестись к выбору профессии и не забывайте школьных друзей и учителей. Идите своей дорогой смело глядя вперёд и не бойтесь трудностей!»



Также сегодня, в свой день рождения, Николай Васильев стал почетным гостем на последнем звонке Саха гимназии Якутска. Именно это учебное заведение может похвастаться необычными выпускниками- нынче школу заканчивают тройняшки Соловьевы — Анастасия, Арина и Анита. Девочки втроём учатся успешно, с малых лет введут активный образ жизни и участвуют во многих республиканских конкурсах, соревнованиях. Николай Васильев выразил благодарность Степаниде Саввичне Соловьевой- матери многодетной семьи.-Воспитывать пятерых- это ответственный каждодневный труд, а развивать и создавать условия для успеха тройняшек-это настоящий подвиг. Именно поэтому она яркий пример будущим матерям. Поставить на ноги детишек, дать им хорошее образование, воспитать их патриотами своей страны — это огромная ценность для города, для общества, для России в целом. В прямом смысле слова будущее страны находится в ваших руках. И особенно в Год Матери в нашей Якутии все мы это должны понимать. — отметил депутат.

Выпускников впереди ждут экзамены и поступление в высшие и средние учебные заведения. Делаем всем ребятам удачи и успехов. Самое главное — быть уверенным в своих силах и возможностях.

