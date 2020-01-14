Депутат Николай Васильев поздравил сотрудников и пациентов детского тубсанатория

13 января главный врач Якутской республиканской клинической больницы, член Местного политсовета Якутского местного отделения партии «Единая Россия», член Фракции партии «ЕР» в Якутской городской Думе, Николай ВАСИЛЬЕВ, пришел поздравить своих коллег с ГБУ РС(Я) «Республиканский детский туберкулезный санаторий им. Т.П.Дмитриевой» с наступившим Новым годом и Рождеством.

Николай Николаевич Васильев от души поздравил сплоченный коллектив РДТС и главного врача Михаила Иннокентьевича ТОМСКОГО, доктора медицинских наук, с наступившим 2020 годом, Годом Памяти и славы, Годом патриотизма, Годом поколений. От лица депутатского корпуса Николай Васильев сердечно поблагодарил сотрудников РДТС за большой вклад в якутское здравоохранение, за многолетние заслуги перед жителями Якутска и республики, а от имени Якутской республиканской клинической больницы выразил глубокую признательность за постоянное содействие и плодотворное сотрудничество. Всем сотрудникам РДТС Николай Николаевич пожелал крепкого здоровья и новых успехов в их благородном труде.

Персонал Республиканского детского туберкулезного санатория им.Т.П.Дмитриевой – это настоящие профессионалы своего дела, глубоко преданные своему замечательному призванию, очень доброжелательные люди и очень организованные, высококвалифицированные специалисты, осуществляющие надлежащий уход за своими маленькими пациентами.

Дети, которые по необходимости, лечатся в санатории, нередко приезжают из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В РДТС дети находятся под надежным врачебным надзором. Они проживают в современном, прекрасно оборудованном медицинском корпусе, полноценно и вкусно питаются, проходят соответствующее лечение, а чтобы школьники не отстали от учебы, с ними в санатории работают приходящие школьные учителя.

Маленьким пациентам детского санатория Николай Васильев в связи с наступающим Старым Новым годом вручил новогодние подарки и пожелал скорейшего выздоровления.