Депутат Николай Васильев поздравил детей спецдома Якутска

В преддверии новогодних праздников депутат городской Думы, главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев поздравил детей специального дома системы социального обслуживания населения с Новым годом.

Буквально несколько дней нас отделяет от самого сказочного и замечательного праздника. Хочу поздравить вас с наступающим новым годом, пожелать крепкого здоровья и успехов. Пусть в новом году у вас, ребята, появятся новые друзья, а добрые дела, которые вы совершаете, всегда идут от чистого сердца. Я искренне хочу, чтобы все желания, которые вы загадаете в волшебную новогоднюю ночь, обязательно сбылись, — поздравил детей Николай Васильев.

Депутат городской Думы, главный врач ЯРКБ является попечителем социального дома на Пушкина,31, поэтому эти предновогодние встречи традиционны. Детишки готовились ко встрече и с нетерпением ждали дорогих гостей. Они подготовили концертные номера, делились своими успехами и достижениями в различных конкурсах и соревнованиях. После праздничного утренника, на котором дети радовались преставлению студентов колледжа культуры и искусств им. А.Д.Макаровой, Николай Васильев вручил новогодние подарки, пожелав исполнения самых заветных мечтаний.

Выражаем искреннюю благодарность за ваше доброе и неравнодушное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья за новогодние подарки и хорошее настроение! Это так приятно, что есть депутаты, которые не только на словах, но и на деле заботятся о своих избирателях, оказывают им помощь. Спасибо Вам огромное! Удачи Вам и успехов в Вашем важном и нужном деле!- поблагодарила от имени родителей жительница Спецдома В.П.Свинобоева.