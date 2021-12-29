Депутат Николай Васильев поздравил детей из малоимущих и многодетных семей 🎅🎁👨‍👩‍👧‍👦

В преддверии Нового года для депутата Якутской Городской Думы, главного врача ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница» Николая Васильева стало доброй традицией вручать подарки детям из малообеспеченных и многодетных семей. Николай Васильев поздравляет детей из Центрального, Октябрьского и Строительного округов не первый год и подходит к этому творчески, с душой. 2021 год не стал исключением, ведь новогоднее настроение должно появиться в каждой семье. В этом году поздравить удалось 73 ребятишек.

«— Мы должны дарить нашим детям праздничную атмосферу, ведь Новый Год – это их любимый праздник», – сказал Николай Васильев. – Дети целый год ждут сказочный день, хотят увидеть Деда Мороза и его красавицу Снегурочку, получить свои новогодние подарки!

Добрые дела находят отклик не только в детских сердцах, родители тоже ценят помощь и внимание. Эти минуты новогоднего волшебства останутся в памяти надолго.