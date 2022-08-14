Депутат Находкин провел личный прием граждан

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике, член регионального политического совета ЯРО Партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Российское село» Андрей НАХОДКИН провел личный прием граждан.

Заместитель главы МР «Верхоянский улус» по социальным вопросам Дмитрий ГАБЫШЕВ обратился к народному депутату Якутии с вопросами произошедшего паводка на территории Верхоянского улуса. Кроме того, диалог шел о заготовке сена внутри улуса и оказанию помощи по обеспечению кормами для сельхозживотных в период зимовки скота на 2022-2023 годы.

По итогам обсуждений было принято решение совместно с правительством Республики Саха (Якутия), с министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), с Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и администрацией МР «Верхоянский улус» вести работу по устранению ущерба паводка. При необходимости, в период осенней сессии, внести поправки при уточнении бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год